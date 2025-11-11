Warum deine Google-Suchanfragen nicht so privat sind, wie du glaubst

Der eigene Google-Suchverlauf ist weniger privat, als viele Nutzer:innen annehmen. Wie BGR berichtet, wurde der Tech-Konzern sogar gerichtlich dazu verpflichtet, interne Daten mit Wettbewerbern zu teilen, um seine marktbeherrschende Stellung abzuschwächen. Alternative Anbieter können dagegen deutlich mehr Privatsphäre gewährleisten.

Anzeige Anzeige

90 Prozent aller Suchanfragen laufen über Google

Google ist die weltweit meistgenutzte Suchmaschine. Gesucht wird alles – von aktuellen Nachrichten über Produktbewertungen bis hin zu Krankheitssymptomen. Aber die Suchanfragen bleiben nicht geheim. Zwar können Nutzer:innen ihren Suchverlauf löschen, aber das verhindert nicht, dass Daten weitergegeben werden. Selbst der Inkognito-Modus von Chrome bietet weniger Privatsphäre, als viele glauben. Das Problem ist komplex: Laut den Richtlinien von Google werden Suchbegriffe, Browseraktivitäten und weitere Nutzungsdaten erfasst. Zuletzt musste der Konzern im Rahmen eines Vergleichs mit dem US-Bundesstaat Texas 1,4 Milliarden Dollar zahlen, weil Daten ohne Zustimmung erhoben wurden.

Trotz der Kritik dominiert Google mit einem Anteil von rund 90 Prozent weiterhin den Markt und verarbeitet laut Similarweb monatlich mehr als 85 Milliarden Anfragen. Hinzu kommen exklusive Partnerschaften mit Geräteherstellern, die Konkurrenten gezielt benachteiligen. Der Rechtsstreit um Googles Marktmacht läuft seit Jahren. Nachdem schon 2024 eine illegale Monopolstellung offiziell festgestellt worden war, entschied US-Richter Amit Mehta im September allerdings, dass Google Chrome und Android nicht veräußern muss. Gleichzeitig ordnete das Gericht an, dass das Unternehmen interne Suchdaten mit Wettbewerbern teilen muss, um fairere Marktbedingungen zu schaffen. Nutzer:innen, die sich um ihre Daten sorgen, dürfte das zusätzlich beunruhigen.

Anzeige Anzeige

Gericht lehnt Zerschlagung von Google ab

Wie die Tagesschau berichtet, hatte die US-Regierung deutlich strengere Maßnahmen gefordert – darunter den erzwungenen Verkauf des Browsers Chrome, um Googles Dominanz im Suchmarkt zu brechen. Richter Mehta kam aber zu dem Schluss, dass diese Forderungen zu weit gingen. Dennoch muss Google künftig Einschränkungen hinnehmen: So sind Exklusivverträge, die Hersteller daran hindern, Konkurrenzdienste vorzuinstallieren, in Zukunft unzulässig. Grundsätzlich darf Google Unternehmen wie Apple oder Mozilla aber weiterhin dafür bezahlen, Google-Dienste als Standard festzulegen.

Wenn Nutzer:innen eine Google-Suche durchführen, werden ihre Daten an die Rechenzentren des Konzerns übermittelt. Google nutzt diese Informationen beispielsweise, um Suchmuster auszuwerten, Produkte zu entwickeln und personalisierte Werbung auszuspielen. Genau diese internen Daten müssen künftig in Teilen offengelegt werden. Sundar Pichai, CEO von Google und Mutterkonzern Alphabet, bezeichnete diese Entscheidung als „faktische Enteignung“ von Googles geistigem Eigentum.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Andere Suchmaschinen bieten mehr Privatsphäre

Google sieht sich seit Jahren mit der Kritik von Daten- und Verbraucherschützer:innen konfrontiert. Für viele Menschen dürfte die Gerichtsentscheidung vom September ein weiterer Anlass sein, alternative Suchmaschinen zu testen. Diese setzen bewusst auf erweiterte Datenschutzfunktionen und verhindern, dass Suchanfragen von KI-Systemen ausgewertet oder an Dritte weitergegeben werden. Eine dieser Alternativen ist Startpage. Sie wirbt damit, die weltweit privateste Suchmaschine zu sein, sammelt oder verfolgt keine Nutzungsdaten und bietet daher keine personalisierten Anzeigen oder Suchergebnisse an. Dieses Beispiel zeigt, dass Online-Recherche auch ohne das massenhafte Sammeln privater Daten funktionieren kann.