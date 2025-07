Warum die Menschen selbstfahrenden Autos noch nicht trauen – Statistik der Woche

Denn nur ein Viertel der Deutschen kann sich vorstellen, ein selbstfahrendes Auto zu nutzen, wie die Statista-Infografik zeigt. In Ländern wie Südafrika (38 Prozent), Indien (36 Prozent) oder China (34 Prozent) ist die Offenheit deutlich größer. Noch weniger bereit in ein selbstfahrendes Fahrzeug zu steigen waren die Befragten in den USA, Frankreich oder Japan.

Die Gründe für die Zurückhaltung sind vielfältig. Laut einer globalen Befragung von über 36.000 Personen sehen 53 Prozent der Befragten die mangelnde Sicherheit als größte Hürde für die Einführung autonomer Fahrzeuge. Auch die unzureichende Straßeninfrastruktur (35 Prozent) und fehlende gesetzliche Rahmenbedingungen (33 Prozent) werden häufig genannt.

Das Henne-Ei-Problem der Robotaxis

Interessant: Ein Drittel der Befragten möchte autonome Fahrzeuge erst selbst ausprobieren, bevor sie Vertrauen fassen – ein klassisches Henne-Ei-Problem für die Branche.

Dabei ist die Technologie längst auf der Straße angekommen. Sowohl in chinesischen als auch US-Städten sind Robotaxis bereits im Einsatz – teils im Pilotbetrieb, teils im regulären Fahrgastverkehr.

Wöchendlich 250.000 Fahren bei Waymo

So hat beispielsweise der Dienstleister Waymo laut Reuters mehr als 1.500 Fahrzeuge auf den Straßen von San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin und neuerdings auch Atlanta im Einsatz und führt wöchentlich mehr als 250.000 vollständig autonome, bezahlte Fahrten durch.

Ob sich Robotaxis flächendeckend durchsetzen, hängt nicht nur von der Technik ab, sondern auch von gesellschaftlichem Vertrauen, politischem Willen und urbaner Infrastruktur. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die Skepsis weicht – oder ob autonome Fahrzeuge vorerst in der Nische bleiben.

