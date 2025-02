Warum diese Frau wegen ihres Namens immer wieder Probleme mit Computersystemen bekommt

Eigentlich hatte sich Nontra Yantaprasert darauf gefreut, den Namen ihres Mannes anzunehmen. Denn er war kürzer und einfacher zu buchstabieren. Allerdings ergab sich daraus ein ganz neues Problem. Zum Beispiel beim indischen Konsulat. Dort musste sie immer wieder ein Visum beantragen, als sie die Hochzeit eines Freundes in Indien besuchen wollte. Jedes Mal sagten die Behörden, dass ihr Computersystem ihren Antrag nicht bearbeiten konnte. Das erzählt Nontra dem Wall Street Journal. Die Ursache hinter den technischen Problemen war ihr neuer Nachname: Null.

Warum Menschen, die Null heißen, es schwer haben

Doch was ist so schlimm an dem Nachnamen? Der Begriff „Null“ findet auch in Computersystemen auf der ganzen Welt Verwendung, um zu kennzeichnen, dass kein Wert existiert. Statt der Zahl Null verstehen Computer nämlich, dass gar nichts zu sehen ist. Gibt man in ein Bedienfeld Null für eine Telefonnummer ein, lesen Systeme daraus, dass keine Nummer eingetragen ist.

Dass Null als Wert existiert, hat Nontra dem britischen Informatiker und Turing-Preisträger Tony Hoare zu verdanken. Dieser hatte den Wert 1965 in ALGOL W, einer Programmiersprache, eingefügt. Auch heute verwendet eine Reihe von Programmiersprachen noch Null als fehlenden Wert, darunter Java und C#.

In einer Konferenz 2009 bereute Hoare, den Wert eingefügt zu haben und bezeichnete es als seinen „Milliarden-Dollar-Fehler“, weil es Schwachstellen einführt und Programme zum Absturz bringen kann.

Eine Null kommt selten allein

Das Problem kennt Nontra Null nur zu gut – und sie ist nicht alleine. Auch der Wired-Journalist Christopher Null hat ähnliche Probleme im Alltag durch seinen Namen.

Der 36-jährige Sicherheitsprüfer Joseph Tartaro hat zwar nicht Null im Namen, aber auf seinem Nummernschild. Das sorgt dafür, dass er seit Jahren mit Strafzetteln aus dem ganzen Land überschwemmt wird, bei denen die Systeme kein Kennzeichen erkennen. Gegenüber dem Wall Street Journal erzählt Tartaro: „Meine Frau ist stinksauer darüber und hasst es, dass ich das Nummernschild noch habe.“

Da das Problem so weitverbreitet ist und der Name nicht gerade häufig vorkommt, wird Nontra Null wohl für den Rest ihres Lebens auf Kriegsfuß mit ihrem Nachnamen sein. Es gibt zwar schon eine Fülle an Software wie Rust, einer Programmiersprache, die Null-frei funktioniert. Bis alle ihre Software aufgerüstet haben, wird es bestimmt Ewigkeiten dauern.

