Bittere Aussichten? So kämpfen Drohnen für das Aroma deines Lieblingskaffees

Sie sind winzig klein und richten doch riesigen Schaden an: Kaffeekirschenkäfer messen gerade mal ein bis zwei Millimeter, können aber bis zu 20 Prozent der weltweiten Kaffeekirschen-Ernte zunichtemachen. 2023 beliefen sich die globalen Schäden auf rund eine Milliarde US-Dollar. Deshalb wollen australische Forschende von der Edith Cowan University in Perth den Schädlingsbefall mithilfe von Drohnen und einer speziellen Bilderkennungsmethode frühzeitig aufspüren helfen. Das soll die rasche Vermehrung und Ausbreitung der Tiere und damit größere Schäden verhindern.

Allerdings sind die in den Beeren schmatzenden Käferlarven gut getarnt. Und wenn es äußere Anzeichen gibt, dass sie sich durch die Kaffeekirschen fressen, ist es bereits zu spät. Daher konzentrierten sich Chris Napier, David Cook und Leisa Armstrong auf erste Spuren der beginnenden Verwüstung. Die zum Eierlegen ankommenden Käfer hinterlassen nämlich um ihre Eintrittslöcher herum Kot- und Bohrabfallhäufchen. Das sieht ähnlich wie die Sägemehlansammlung um ein Regalbrett-Bohrloch aus. Wie sie diesen Warnhinweisen auf die Schliche kommen wollen, hat das Team im frei zugänglichen Fachjournal „Bio Web of Conferences“ veröffentlicht.

Kaffeebohnen in Form und Farbe erfassen

Das von Masterstudent Napier entwickelte Softwaresystem setzt auf sogenannte L- oder Lindenmayer-Systeme, mit denen sich das Wachstum von Pflanzen und Früchten inklusive ihrer Größe, Form und Farbe gut beschreiben lässt. Diese kombinierte er mit einer Stereo-Bildaufnahme, die ähnlich wie unsere Augen dieselben Objekte aus verschiedenen Winkeln erfasst. Das resultierende Bilderkennungssystem hat eine sehr genaue und effiziente Tiefenwahrnehmung, die schon feine Veränderungen in der Form und Farbe der Kaffeekirschen detektieren kann. Jede von ihnen enthält zwei Kaffeebohnen.

Auf diese Weise unterscheidet das System zwischen gesunden und infizierten Früchten, indem es die dunklen Bohrlöcher und die Hinterlassenschaften der Käfer drumherum erkennt. Das schafft es laut den Forschenden nicht nur über die verschiedenfarbigen Entwicklungsstufen der Kaffeekirschen – von den unreifen grünen bis zu den kräftig roten bis lilafarbenen reifen Früchten – hinweg. Das System könne auch die Schäden eines Käfer- und Larvenbefalls von denen einer ebenfalls häufigen und mit ähnlich aussehenden Schäden einhergehenden Pilzinfektion unterscheiden.

„Viele Landwirte setzen mittlerweile auf Drohnen. Sie können über eine bestimmte Kultur fliegen und mit dieser Software sehr schnell Bereiche identifizieren, die von verschiedenen Krankheitserregern befallen sind“, sagt Napier.

Kaffee in Gefahr: Wie die Käfer zur Plage werden

Die Früherkennung eines Befalls ist bei Kaffeekirschenkäfern besonders wichtig, weil sie sich rasant schnell ausbreiten können. Jedes Weibchen legt bis zu 50 Eier, aus denen 13-mal so viele weibliche wie männliche Larven schlüpfen. Bei vorangeschrittenem Befall können sich in einer Kaffeekirsche bis zu 100 heranwachsende Käfer tummeln. Die Männchen verbleiben in ihren Geburtsfrüchten, während die Weibchen weiterziehen. Da die ausgewachsenen Insekten fliegen können und sich auch mit ihren Geschwistern paaren, breiten sie sich rasant schnell aus.

Die Schädlinge verursachen mit ihren außerordentlich kräftigen Mundwerkzeugen zweierlei Art von Schäden. Zum einen lassen sie noch grüne, nicht fertig gereifte Kaffeekirschen abfallen und zum anderen zerfressen die Larven reifere Kirschen von innen. Die Kolonisierung beginnt, wenn der Wassergehalt der noch grünen Kaffeekirschen bei 20 Prozent oder höher liegt – ein bis fünf Monate vor der Erntezeit. Der Befall hat zudem Auswirkungen auf die Qualität der Kaffeebohnen, das Aroma und somit auf den Marktwert: Im Ergebnis haben die Bohnen oft einen unangenehmen Geschmack auf. Die Kaffeebauern und -Bäuerinnen sind daher gezwungen, ihre Ernte zu niedrigeren Preisen zu verkaufen, denn Käufer:innen fokussieren sich dann eher auf Premiumkaffee.

Gegenmaßnahmen, um Kaffee zu retten

Aufgrund der schnell auftretenden äußeren Anzeichen eines Befalls ist die Entscheidung der Landwirte und Landwirtinnen gefragt: „Dadurch können sie sehr schnell entscheiden, welche Teile einer Ernte von diesem bestimmten Erreger befallen sein könnten, und sofort mit der Behandlung beginnen.“ Um große Schäden zu vermeiden, müssen Gegenmaßnahmen schnell greifen. Das heißt, Mitarbeiter:innen auf Kaffeeplantagen müssen alle Kaffeekirschen pflücken und alle heruntergefallenen Exemplare aufsammeln, um den Käfern ihre Ernährungs- und Fortpflanzungsgrundlage zu entziehen. Verwendet werden auch Fallen, in denen alkoholische Verbindungen als Lockmittel dienen, die ebenfalls in den Kaffeekirschen vorkommen, natürliche Biowaffen wie der Pilz Beauveria bassiana sowie Insektizide.

Leisa Armstrong zufolge könnte das neue System einen enormen wirtschaftlichen Nutzen für Landwirte in Kaffeeanbauländern haben, vor allem in den drei wichtigsten Anbaugebieten in Südamerika, Indonesien und Teilen Afrikas. Wenn man die Infektion ausrotten und eine Ernte retten kann, anstatt einen Teil der Ernte zu verlieren, sei das eine finanzielle Verbesserung. Das ist den Autor:innen zufolge umso wichtiger, da der Schädlingsbefall durch den Klimawandel zunimmt. Die Methode könne laut Armstrong zudem auch an andere landwirtschaftliche Nutzpflanzen wie Weintrauben angepasst werden.

