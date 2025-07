Authentisch statt professionell: Warum echte Gefühle im Job besser funktionieren

In den Burnout gelächelt? Versuch das hier! (Foto: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock)

Zeitdruck, Rollendruck, Seriositätsdruck, Leistungsdruck, Bewertungsdruck – Druck ist überall. Menschen begegnen ihm, sobald sie professionelle Rollen annehmen. Sie bleiben geduldig, sie schlucken auch harte Kritik mit gelassener Dankbarkeit oder sie lassen ihre privaten Probleme zu Hause.

Besonders im Kontakt mit Kundinnen und Kunden kann das herausfordernd sein. Eben noch angeschrien und bedroht werden und schon ist die nächste Person dran und will getröstet werden.

Ein professionelles Auftreten bedeutet in diesem Fall, dass eigene Gefühle der beruflichen Rolle entsprechend angepasst werden – oder zumindest so getan wird. Diese Professionalität schulden alle Erwerbstätigen ihrem Umfeld. Doch sie hat einen Preis.

Der Preis der Professionalität

Ein internationales Forschungsteam hat die Stressfaktoren von Sales-Mitarbeitenden untersucht, also jener Menschen, für deren Erfolg ein professionelles Auftreten besonders wichtig ist. Im Fachmagazin „Industrial Marketing Management“ berichten sie, dass die sogenannte „Emotional Labour“ das Wohlbefinden der Betroffenen beeinträchtigt. Dies gelte insbesondere dann, wenn Kundinnen und Kunden sich unfair verhalten. Sie schätzen, dass etwa 63 Prozent der Verkäuferinnen und Verkäufer erhebliche Schwierigkeiten mit ihrer mentalen Gesundheit haben bis hin zu schweren Depressionen. Dies wirke sich aus auf die Leistung, Krankheitszeiten und Wechselbereitschaft.

„Emotionen zu managen, um den Anforderungen des Jobs gerecht zu werden, kann zu Erschöpfung, Unzufriedenheit und negativen Reaktionen seitens der Kunden führen“, sagt Marketing-Forscher Omar Itani in einer Mitteilung der University of Mississippi. „Arbeitszufriedenheit ist für das Wohlbefinden essenziell. Das unterstreicht die Notwendigkeit unterstützender Unternehmenskulturen.“

Im Kern stehe dabei das Gefühl, mit den eigenen Werten im Einklang zu handeln, die sogenannte „Moral Identity“. Diese Form der Integrität wird verletzt, wenn Menschen sich verstellen. Anderen etwas vorzuspielen ist aber notwendig, wenn schnell zwischen verschiedenen Situationen gewechselt werden muss, die unterschiedliche Anforderungen an das Verhalten stellen.

Besser spielen, besser fühlen?

Ein Faktor, mit dem es den Menschen der Untersuchung zufolge besser ging, war das sogenannte „Deep Acting“. Wer in der Lage war, die in einer Situation notwendige Reaktion wirklich zu fühlen, dem ging es besser als jenen, die nur oberflächlich vorgeben als ob. Itani sagt dazu: „Mitarbeitende sollten nicht dazu gezwungen werden, eine Rolle zu spielen, sondern ermutigt werden, authentisch zu sein, denn echte Interaktionen fördern bessere Kundenbeziehungen und tragen zum langfristigen Erfolg des Unternehmens bei.“

Ähnliche Ergebnisse brachte kürzlich eine Untersuchung von Hochschullehrkräften in China. Auch sie machten ihren Job besser, wenn sie in der Lage waren, Gefühle besser zu internalisieren, auch wenn sie gerade nicht ihre waren. Das gelang übrigens besonders gut, wenn ihre Vorgesetzten ihnen mehr Ressourcen für ihre Arbeit bereitstellten.

Such den Job, der dich liebt

Itanis Forschungskollege Kash Afshar rät Betroffenen, sich einen Job zu suchen, den sie emotional leichter integrieren können: „Stell sicher, dass die Ziele deines Arbeitsplatzes mit deinen eigenen Zielen zusammenpassen.“

In künftigen Forschungsarbeiten will sich Afshar dem Einfluss von Achtsamkeitsübungen im Sales-Bereich widmen. Sie könnten geeignet sein, emotionale Belastungen und das Burnout-Risiko am Arbeitsplatz zu verringern und es den Verkäuferinnen und Verkäufern gleichzeitig ermöglichen, sich im Rahmen ihrer professionellen Rolle besser auf die Kundschaft einzustellen.

Ein weiterer Faktor seien die Beziehungen zwischen Angestellten und Führungskräften. Auch sie haben sich als moderierender Faktor zwischen beruflichen Herausforderungen und den resultierenden Beanspruchungen bewiesen.

Die Kundin in mir will achtsam schreien

Nicht unterschätzen sollten wir aber auch die Alternative: Wer sich selbst in der Rolle der Kundin oder des Kunden findet, sollte berücksichtigen, welchen Einfluss Sales-Personen auf Probleme oder Fehler haben: keinen. Dafür braucht es gar keine eigene Sales-Erfahrung. Es reicht, sich selbst darauf zu besinnen, wie herausfordernd und zehrend es sein kann, bestimmte professionelle Rollen auszufüllen.

Anstatt den Betroffenen Achtsamkeitsübungen zu verschreiben, könnten wir also auch daran arbeiten, einander im Arbeitskontext besser zu behandeln. Also vielleicht brauchen nicht die Sales-Personen die Achtsamkeitsübungen, sondern die Kundinnen und Kunden. Warteschleifenmusik abzuschaffen, könnte ein hervorragender Schritt in die richtige Richtung sein.

