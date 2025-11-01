Anzeige
Warum ein ehemaliger xAI-Forscher KI empathischer machen will

Eric Zelikman glaubt, dass aktuelle KI-Modelle den falschen Fokus setzen. Sie könnten erst dann ihr volles Potenzial entfalten, wenn sie menschliche Motivation begreifen – und selbst nachempfinden.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Warum ein ehemaliger xAI-Forscher KI empathischer machen will
Wie einfühlsam sollten KI-Modelle sein? (Foto: Shutterstock / sdecoret)

Der KI-Forscher Eric Zelikman ist überzeugt, dass KI-Modelle deutlich erfolgreicher sein könnten, wenn sie über mehr emotionale Intelligenz verfügen würden. Dann ließe sich womöglich sogar Krebs heilen. Wie Business Insider berichtet, sammelt der Stanford-Doktorand deshalb aktuell eine Milliarde Dollar, um seine Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Mit seinem Startup Humans& verfolgt er große Ziele

Nachdem Zelikman im September xAI, das KI-Unternehmen von Elon Musk, verlassen hat, widmet er sich jetzt seiner Promotion an der renommierten Stanford-Universität. Zuvor war er schon als Praktikant im Bereich Maschinelles Lernen bei Microsoft und als Deep-Learning-Ingenieur bei Lazard, einer der weltweit führenden Investmentbanken, tätig. Nebenbei wirbt er außerdem Investor:innen für sein Startup Humans& an, das KI-Modelle entwickeln will, die von ihren Nutzer:innen lernen und sich in sie hineinversetzen können. Die Finanzierungsrunde ist noch nicht abgeschlossen, sodass sich die Konditionen noch ändern können. Die Aussichten gelten allerdings als vielversprechend: Risikokapitalgeber:innen investieren derzeit Milliardenbeträge in KI-Startups unter der Leitung renommierter Forscher:innen und hoffen, dass der nächste große Durchbruch von kleinen, hochqualifizierten Teams kommt. Derzeit wird der Unternehmenswert von Humans& auf rund vier Milliarden Dollar geschätzt.

Zelikman selbst gilt als einer dieser vielversprechenden Köpfe. Er wurde als Hauptautor einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie bekannt, in der er beschreibt, wie Sprachmodelle lernen können, vor dem Antworten zu „denken“. Er ist überzeugt, dass sich heutige KI-Systeme auf die falschen Dinge konzentrieren und dass menschenzentrierte Modelle Ziele erreichen könnten, die bisher unerreichbar schienen. Sogar Krebs könnte mit den richtigen Schwerpunkten endlich heilbar sein. „Wir werden viele dieser grundlegenden menschlichen Probleme viel eher lösen können, wenn wir Modelle entwickeln, die wirklich gut darin sind, mit großen Gruppen von Menschen zusammenzuarbeiten und die Ziele, Ambitionen und Werte verschiedener Menschen zu verstehen“, sagt er.

Braucht KI wirklich mehr emotionale Intelligenz?

Mit seinem Ansatz stellt sich Zelikman bewusst gegen die Haltung vieler anderer KI-Forscher:innen. So warnt etwa Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman vor den Risiken zu einfühlsamer Systeme. Er betont, dass allein der Glaube an eine „bewusste KI“ schwerwiegende Folgen haben könne. Chatbots würden zunehmend emotional überzeugend wirken und Menschen dazu verleiten, sie für empfindungsfähig zu halten, sodass sie wie fühlende Wesen behandelt werden. Laut Suleyman sind Menschen evolutionär darauf geprägt, alles, was zuhört, versteht und reagiert, als bewusstes Gegenüber wahrzunehmen. Daher warnt er ausdrücklich davor, KI-Systeme zu stark zu vermenschlichen.

Tatsächlich geben immer mehr Menschen an, freundschaftliche oder sogar romantische Beziehungen zu Chatbots aufzubauen. Studien zeigen allerdings, dass sich die Betroffenen dadurch nicht besser, sondern häufig schlechter fühlen. So fanden Forscher:innen der Brigham Young University Hinweise auf Zusammenhänge zwischen intensiver Chatbot-Nutzung, Einsamkeit und depressiven Symptomen. Ebenfalls bedenklich ist, dass in einer Umfrage der Universität viele angaben, sie würden eine Beziehung mit einer KI einer realen Partnerschaft vorziehen. Ob KI-Systeme mit höherer emotionaler Intelligenz die von Zelikman erhofften positiven Effekte haben, bleibt daher abzuwarten.

MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Motivation
