Warum es so schwer ist, technologiegestützte Belästigung zu stoppen
Nachdem Gioia ihr erstes Kind bekommen hatte, installierte ihr Mann Babyfone im ganzen Haus – um „zu sehen, was wir tun, während er bei der Arbeit war“, wie sie sagt. Sie schaltete die Geräte aus, er wurde wütend. Als ihr drittes Kind sieben Jahre alt wurde, ließen sie sich scheiden. Aber er fand immer noch Wege, sie zu überwachen. An Weihnachten schenkte er ihrer Jüngsten eine Smartwatch. Gioia zeigte sie einem technisch versierten Freund. Dieser stellte fest, dass die Tracking-Funktion aktiviert war. Deaktiviert werden konnte sie nur vom Besitzer der Uhr – ihrem Ex.
