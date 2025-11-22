Satelliten spielen eine essenzielle Rolle, wenn es um Wettervorhersagen geht. So wurde erst im vergangenen Jahr Goes-U ins All gebracht, der die Datenanalyse für Meteorolog:innen seither vorantreibt. Dadurch sind nicht nur präzisere Vorhersagen zu Regen und Sonnenschein möglich. Auch aufziehende Wetterkatastrophen können früher erkannt und Menschen davor gewarnt werden. Doch das gesamte System könnte schon bald ins Wanken geraten.

Budgetkürzungen bedrohen Wettervorhersagen per Satellit

Davor warnt jetzt Peter Thorne, Vorsitzender des Global Climate Observing System. GCOS hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Klima zu tracken und die gewonnenen Daten frei und offen allen zur Verfügung zu stellen. Das Projekt wird durch die Weltorganisation für Meteorologie, die Intergovernmental Oceanographic Commission, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und den Internationalen Wissenschaftsrat mitfinanziert.

Gegenüber der AFP äußerte Thorne jetzt Sorgen über die Zukunft der Wettervorhersagen und des Klima-Trackings. In den 30 Jahren, die er schon dieser Arbeit gewidmet hat, sieht er jetzt zum ersten Mal eine Verschlechterung beim Erd- und Klima-Tracking. GCOS könnte sogar ohne zusätzliche finanzielle Mittel dazu gezwungen sein, bis Ende 2027 seine Pforten zu schließen.

Der Grund dafür ist, dass die US-Regierung unter Präsident Donald Trump zahlreiche Budgetkürzungen angekündigt hat. Laut Thorne würde schon die Hälfte der Vorschläge ausreichen, um präzise Wetter- und Katastrophenvorhersagen zu verhindern. Der Plan sieht unter anderem vor, keine neuen Observationssatelliten der Nasa ins All zu schicken und die Anzahl der NOAA-Satelliten (National Oceanic and Atmospheric Administration) signifikant zu reduzieren.

Sollten diese Satelliten nicht eingesetzt werden, könnte laut dem Klimaexperten eine gravierende Lücke in der Erdbeobachtung entstehen, die sich über mehr als ein Jahrzehnt ziehen könnte. Das liegt unter anderem daran, dass es laut Thorne keine vergleichbaren Satelliten der ESA oder der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA gibt, die die Aufgabe übernehmen könnten. Auch wenn die europäische Raumfahrtbehörde jetzt die Arbeit daran beginnen würde, könnte es laut Thorne zehn bis 15 Jahre dauern, bis die Nasa-Satelliten ersetzt werden können.

Der GCOS-Vorsitzende betont zudem, dass es schon jetzt erste spürbare Auswirkungen von Budgetkürzungen gibt. So werden in den USA etwa 13 bis 16 Prozent weniger Wetterballonstarts durchgeführt, weil das Personal dafür fehlt. Das hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Datenerfassung in den USA. Laut Thorne sind für Vorhersagen in fünf oder zehn Tagen Daten von anderen Regionen der Welt nötig. Wenn die Daten aus den USA fehlen, könnten Europa und Asien darunter am meisten leiden.

