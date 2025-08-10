Warum GPT-5 mehr Strom frisst als seine Vorgängermodelle

OpenAIs neues Vorzeigemodell GPT-5 startet mit hohen Erwartungen – und ebenso großen Kontroversen. Nach Pannen bei der Präsentation und Kritik aus der Community rückt jetzt auch der Energieverbrauch in den Fokus: Wie The Guardian berichtet, warnen Forscher:innen, dass das Modell ein Vielfaches mehr Strom benötigen könnte als seine Vorgänger, und fordern volle Transparenz.

Der Start von GPT-5 verlief eher holprig

GPT-5, das neueste KI-Modell von OpenAI, sorgte schon vor der Veröffentlichung für Furore – nicht zuletzt, weil CEO Sam Altman die Entwicklung mit dem Manhattan-Projekt, also dem geheimen Bau einer Atombombe, verglich. Jetzt ist GPT-5 endlich auf dem Markt. Der Start verlief allerdings alles andere als reibungslos: Nach einigen peinlichen Patzern bei einer Live-Präsentation äußerten zahlreiche Nutzer:innen online ihre Enttäuschung. Viele wünschten sich sogar das Vorgängermodell GPT-4o zurück, woraufhin Altman zugestand, den Fall zumindest zu prüfen.

Trotz aller Startschwierigkeiten betont OpenAI unermüdlich die Leistungsfähigkeit des neuen Spitzenmodells. So präsentierte das Unternehmen GPT-5 als bahnbrechende Innovation, die unter anderem komplette Websites erstellen, Wissenschaftsfragen auf Promotionsniveau beantworten und komplexe Probleme lösen kann. Vor allem hinsichtlich Geschwindigkeit, Kontextverständnis und Multimodalität soll es das Vorgängermodell deutlich übertreffen. Was dabei allerdings nicht erwähnt wird: GPT-5 könnte deutlich mehr Energie pro Antwort benötigen als frühere Versionen.

Der Energieverbrauch von GPT-5 ist hoch

Es gibt Forscher:innen, die sich seit Jahren mit dem Energie- und Ressourcenverbrauch von KI-Modellen befassen. Sie geben an, dass beispielsweise die Erstellung eines Pastarezepts mit ChatGPT im Sommer 2023 noch rund zwei Wattstunden Strom benötigte. Das entspricht etwa der Energie, die eine Glühbirne in zwei Minuten verbraucht. Wenn man GPT-5 heute nach demselben Rezept fragt, kann die Menge an Strom, die für eine vergleichbare Textausgabe benötigt wird, um ein Vielfaches höher sein – in Extremfällen sogar 20-mal so hoch, so die Expert:innen.

OpenAI hat schon seit Langem keine aktuellen Zahlen zum Stromverbrauch der hauseigenen KI-Modelle mehr veröffentlicht. Forscher:innen der University of Rhode Island stellten aber am Tag der Veröffentlichung fest, dass GPT-5 für eine mittellange Antwort von rund 1.000 Tokens bis zu 40 Wattstunden verbrauchen kann. Im Durchschnitt liegt der Wert bei etwas über 18 Wattstunden. Das wäre etwa so viel wie eine Glühbirne in 18 Minuten verbraucht. Laut OpenAI verzeichnet ChatGPT rund 2,5 Milliarden Anfragen pro Tag – das würde dem täglichen Strombedarf von 1,5 Millionen US-Haushalten entsprechen.

Forscher:innen fordern mehr Transparenz

Laut einer Analyse des französischen KI-Unternehmens Mistral besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Modellgröße und Energieverbrauch. Zwar läuft GPT-5 auf effizienterer Hardware und nutzt eine Architektur, bei der nicht alle Parameter gleichzeitig aktiv sind. Als Multimodal- und Reasoning-Modell, das auch mit Video- und Bilddaten arbeitet, könnte es dennoch einen deutlich höheren Ressourcenbedarf haben – vor allem, wenn der Reasoning-Modus längere Rechenzeiten erfordert.

Die Forscher:innen fordern deshalb mehr Transparenz von KI-Anbietern. „Es ist wichtiger denn je, die wahren Umweltkosten von KI zu benennen“, sagt Marwan Abdelatti, Professor an der University of Rhode Island. Er und seine Kolleg:innen erwarten von Unternehmen wie OpenAI, dass sie die Umweltdaten ihrer KI-Modelle vollständig offenlegen.