Warum in fünf Jahren niemand mehr Browser nutzen wird
Wie Reuters berichtet, hat die KI-Suchmaschine Perplexity ein Kaufangebot in Höhe von 34,5 Milliarden US-Dollar für Googles Webbrowser Chrome vorgelegt. Dreißig. Milliarden. Dollar. Für einen Browser. Warum aber so viel Geld für eine Technologie ausgeben, die vielleicht bald genauso veraltet wirkt wie die Wählscheibe am Telefon?
Das Internet hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark gewandelt. Von einem offenen Portal, in dem der Browser das zentrale Navigationsinstrument war, über ein von großen Tech- und Social-Media-Plattformen dominiertes Netz, in dem es gilt, die Regeln der entsprechenden Akteure maximal zu beherrschen, bis hin zu einer Zukunft, in der all das immer weniger wichtig wird. Wenn sich die Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt, stehen wir kurz davor, den Webbrowser und sogar Social-Plattformen als unser primäres Tor ins Internet hinter uns zu lassen.
Der Grund dafür ist eine fundamentale Verschiebung der Schnittstelle zwischen uns Menschen und dem Wissen der Welt. Bisher hieß Suchen: Tab öffnen, URL eintippen, scrollen, klicken. Doch bald werden intelligente Assistenten dazwischentreten, die das Wissen der Welt im Hintergrund anzapfen und uns die Antworten direkt geben. Es wird keine Tabs, keine Suchergebnisseiten und keine Browser mehr geben.
Das Zeitalter der Ambient AI steht bevor
KI wird überall kontextbewusst und im Hintergrund aktiv sein. Diese Assistenten werden nicht nur unsere Fragen verstehen, sondern auch unseren Kontext, unsere Vorlieben und unseren Tonfall. Sie antworten nicht mehr in Listen, sondern in ganzen Sätzen, die direkt auf unsere Situation zugeschnitten sind. Das Internet in seiner heutigen Form – ein gigantisches Netz aus klickbaren Dokumenten – wird zu einer unsichtbaren Ressource, die nur noch von Maschinen im Hintergrund durchforstet wird: das Zeitalter von Ambient AI.
Der Film „Her“ hat uns schon vor Jahren einen Vorgeschmack darauf gegeben: Ein per Stimme gesteuertes Betriebssystem liefert jede Information, jede Erklärung und jeden Service, ohne dass wir je ein Fenster öffnen oder einen Bildschirm berühren müssen. In dieser Welt wird die natürliche Sprache zur zentralen Schnittstelle. Wir sprechen mit der Maschine und sie antwortet auf eine so menschliche Art und Weise, dass wir gar keinen Unterschied mehr feststellen werden. Alles andere passiert im Hintergrund. Das trägt seltsame Früchte: Straßenzüge voller Menschen, die nur noch mit sich selbst sprechen. Aber daran haben wir uns bereits gewöhnt.
Für Unternehmen wie Google – und für jeden, der heute noch auf Browser, Suchanzeigen oder SEO setzt – bedeutet dies einen tektonischen Wandel. Das Geschäftsmodell, mit der Sichtbarkeit in einem Browserfenster Milliarden zu verdienen, bricht weg, wenn niemand mehr ein Browserfenster öffnet. Stattdessen beginnt der Kampf um die KI-Schnittstelle, also um die „erste Stimme“, die wir morgens hören, wenn wir eine Frage stellen.
Bill Gates hat mal gesagt, dass wir häufig Veränderungen überschätzen, die in den nächsten zwei Jahren stattfinden, und gleichzeitig unterschätzen, was an Veränderungen in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommen. Vor diesem Hintergrund wirkt das Angebot von Perplexity fast ironisch: Warum mehr als 30 Milliarden Dollar für eine Software zahlen, die in wenigen Jahren nur noch musealen Wert haben könnte – selbst wenn wir uns das noch nicht vorstellen können?
Die Zukunft gehört nicht dem Browser, sondern der Ambient AI – und die wird keine Tabs mehr benötigen.
