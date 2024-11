Warum KI den Quantencomputer-Hype beenden könnte – zumindest theoretisch

Technologieunternehmen stecken seit Jahren Milliarden von US-Dollar in Quantencomputer. Sie erhoffen sich von ihnen den Durchbruch in so unterschiedlichen Bereichen wie Finanzen, Arzneimittelforschung und Logistik. Besonders hoch sind die Erwartungen in den Bereichen Physik und Chemie, wo die seltsamen Effekte der Quantenmechanik interessante Lösungsansätze versprechen. Theoretisch könnten Quantencomputer hier große Vorteile gegenüber herkömmlichen Rechnern bieten.