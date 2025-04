Warum KI-Forscher so schnell wohl nicht arbeitslos werden

In den vergangenen Jahren hat der Bereich der generativen KI enorme Fortschritte gemacht. Die Entwicklung könnte sich zukünftig aber noch deutlich schneller vollziehen. Das glaubt etwa der ehemalige OpenAI-Angestellte Leopold Aschenbrenner, der 2024 in einem viel beachteten Aufsatz die Meinung vertreten hat, dass KI schon in wenigen Jahren gut genug ist, um selbst KI-Forschung zu betreiben. Dann, so Aschenbrenner, würde sich auch die Entwicklungsgeschwindigkeit noch einmal deutlich erhöhen.