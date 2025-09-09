Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Kommentar
Verpasse keine News mehr!

Verpasste Chancen: Warum KI in Deutschland nicht zündet und die Kultur der Schlüssel ist

Der Großteil der deutschen Büroarbeiter spart weniger als drei Stunden pro Woche durch KI ein. Der Blick in eine Umfrage zeigt: Die Technologie ist kein Selbstläufer, sondern ein Werkzeug, das Führung und Kultur benötigt. Ein Kommentar.

Von Andreas Weck
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Verpasste Chancen: Warum KI in Deutschland nicht zündet und die Kultur der Schlüssel ist
KI-Revolution in Deutschland: Viel Potenzial, wenig Ertrag, selbst Schuld. (Foto: MAYA LAB / Shutterstock)

Es ist frustrierend: Während Tech-Gurus und Wirtschaftspropheten generative Künstliche Intelligenz (KI) als den nächsten großen Sprung in der Produktivität feiern, dümpelt sie in deutschen Unternehmen vor sich hin wie ein ungenutztes Fitnessabo. Statt der erhofften Effizienzsprünge sehen wir nur mickrige Zeitgewinne, die kaum den neuen Kaffeeautomaten rechtfertigen.

Anzeige
Anzeige

Deutsche KI-Revolution: Viel Potenzial, wenig Ertrag

Basierend auf einer aktuellen Umfrage von Indeed unter 501 mit KI arbeitenden deutschen Büromitarbeitern, sparen satte 75 Prozent gerade mal drei Stunden oder weniger pro Woche ein – konkret landen 38,7 Prozent bei einer bis drei Stunden, 20,2 Prozent unter einer Stunde und 15,6 Prozent spüren gar keinen Unterschied.

Nur 8 Prozent berichten von mehr als sechs Stunden an Ersparnis, was zeigt, dass der große Produktionsschub bislang ausbleibt und generative KI-Tools in der Praxis oft nur als Spielzeug enden.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Noch ärgerlicher wird es, wenn man das verschenkte Potenzial betrachtet. Statt die freigewordene Zeit in Innovation, Weiterbildung oder strategische Aufgaben zu stecken, vergeuden viele Befragte sie: 22,8 Prozent für bürokratische Aufgaben und 7 Prozent für zusätzliche Meetings, denen sie sonst ferngeblieben wären, weil sie dort nichts beizutragen haben.

Somit wendet fast ein Drittel ihre gewonnene Zeit für Dinge auf, die keinen strategischen oder innovativen Mehrwert erzeugen. 46,7 Prozent denken sogar, dass die durch KI eingesparte Zeit bei ihrem Arbeitgeber gar nicht produktiv genutzt wird.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

„KI ist kein Selbstläufer, sondern ein Werkzeug, das Führung und Kultur benötigt.“

Das ist nicht nur ineffizient, es ist geradezu lächerlich für ein Land, das sich als Innovationsmotor Europas sieht und dessen politische und wirtschaftliche Führung von den Menschen sogar mehr Arbeitsstunden fordert, um in der Struktur- und Konjunkturkrise wieder auf Kurs zu kommen. Deutsche Unternehmen, die auf Effizienz pochen, scheinen hier blind für das Offensichtliche: KI ist kein Selbstläufer, sondern ein Werkzeug, das Führung und Kultur benötigt.

Der Kern des Problems ist eine Mischung aus Ignoranz, Angst und mangelnder Förderung. In 63,5 Prozent der Unternehmen wird der Austausch über KI gar nicht gefördert und in 11,2 Prozent wird die Technologie sogar kritisch betrachtet. Hinzukommen taktische Spielchen: 20 Prozent berichten davon, dass Informationen zurückgehalten und 23 Prozent davon, dass Effizienzgewinne verheimlicht werden, um keine Extra-Aufgaben zu bekommen.

Anzeige
Anzeige

KI-Kulturwandel: Sonst bleibt Deutschland zurück

Während in den USA oder Asien KI rasant integriert wird, sind wir hierzulande risikoscheu und innovationsfeindlich. Damit generative KI endlich zu den erhofften Produktionsschüben führt, muss ein radikaler Kulturwandel her – und zwar gestern!

Unternehmen müssen KI aktiv fördern, durch Schulungen und offene Diskussionen. Sie müssen Datenschutz und Ethik klären, ohne sie als Ausrede zu missbrauchen, um nichts zu tun. Zudem ist es wichtig, die gesparte Zeit gezielt umzulenken, etwa in Innovationsleistungen und Weiterbildungen. Die Unternehmen, deren Mitarbeiter von einer gelebten KI-Kultur berichten, sparen mehr als sechs Stunden pro Woche durch KI ein – doppelt so viel wie im Durchschnitt der Befragung.

Führungskräfte müssen dabei unbedingt vorangehen, um eben jene Kultur zu etablieren, in der KI als Vorteil gesehen wird und nicht als Bedrohung. Nur so wird aus dem aktuell sinnbildlichen Tröpfeln ein Strom an Produktivität. Andernfalls passiert die KI-Revolution überall – nur nicht bei uns.

Du möchtest mehr zum Thema lernen?

KI erfolgreich im Unternehmen etablieren – Strategie-Workbook

Guides

KI erfolgreich im Unternehmen etablieren – Strategie-Workbook

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen
Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle:
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Podcast Künstliche Intelligenz Management
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare (2)

Community-Richtlinien

Matthias Richter
04.09.2025, 10:54 Uhr

Der Artikel ließt sich als ob „KI“ denn in den USA massive Produktionsschübe bringt. Aber davon ist mir nichts bekannt sondern eher im Gegenteil: Es gibt Studien vom MIT, usw. dass eher Gegenteiliges der Fall ist und es die Mitarbeiter langsamer macht. Und es gibt genug Untergangspropheten auch aus den USA, die davor warnen.
Also warum sollten wir blindlings folgen und KI überall einbauen, wenn es nicht nachgewiesen was bringt?

Carsten Bräuer
05.09.2025, 10:17 Uhr

Eingesparte Zeit = Stellenabbau.
Förderung? Weiterbildung? In meinem Job gibt es so etwas nicht. Das hat man zusätzlich in seiner Freizeit autodidaktisch zu erledigen.
KI ist für uns nur ein Marketinginstrument und soll nun überall integriert werden, ob die Technik da was nützt ist egal. Und wer hier mehr leistet, als sie Kollegen, wird unter Umständen nur mit noch mehr Arbeit belohnt, zum gleichen Gehalt, also warum sollte man sich beeilen.

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren