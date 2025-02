Warum ist der Mars rot? Neue Studie stellt bisherige Theorie infrage

Lange Zeit nahm die Wissenschaft an, dass Hämatit – ein wasserfreies Eisenoxid – die Oberfläche des Mars färbt. Aber eine neue Studie der Universität Bern und der Brown University liefert diesbezüglich eine andere Theorie: Ferrihydrit, ein wasserhaltiges Eisenmineral, könnte der wahre Grund für die rote Marslandschaft sein.

Anzeige Anzeige

Das ist vor allem interessant, weil der Stoff neue Erkenntnisse über die Vergangenheit des Planeten liefern könnte.

Hightech-Analysen werfen neues Licht auf den roten Planeten

Die in Nature Communications veröffentlichte Studie basiert die Untersuchung auf einer Kombination aus Satellitendaten, Rover-Analysen und Laborexperimenten. Das Forschungsteam nutzte hochauflösende Daten mehrerer Marsmissionen, darunter die Nasa-Sonde Mars Reconnaissance Orbiter sowie die ESA-Missionen Mars Express und ExoMars.

Anzeige Anzeige

Besonders wichtig waren Aufnahmen der CaSSIS-Kamera (Colour and Stereo Surface Imaging System), die unter Leitung von Prof. Dr. Nicolas Thomas an der Universität Bern entwickelt wurde. Diese Kamera ermöglichte erstmals detaillierte Analysen, die auf die Präsenz von Ferrihydrit hindeuteten.

Ergänzt wurden die Satellitendaten durch Messungen von Nasa-Rovern wie Curiosity, Opportunity und Pathfinder. Die Forschenden führten zudem Experimente mit synthetischen Mars-ähnlichen Materialien durch. Das Ziel: die Spektralsignaturen des Marsstaubs mit jenen von bekannten Mineralien zu vergleichen.

Anzeige Anzeige

Dabei stellten die Wissenschaftler:innen fest, dass Ferrihydrit wohl im Marsstaub und wahrscheinlich auch in den Gesteinsschichten häufig vorkommt.

Hinweise auf eine feuchtere Marsvergangenheit

Spannend ist die Entdeckung von Ferrihydrit vor allem deshalb, weil es in der Regel in Gegenwart von Wasser entsteht. Die eine Entdeckung deutet also darauf hin, dass der Mars in seiner Vergangenheit feuchter war als bisher angenommen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das könnte nicht nur Auswirkungen auf unser Bild vom Klima des Roten Planeten haben, sondern auch neue Fragen zur Bewohnbarkeit in der frühen Geschichte des Mars aufwerfen.

Neue Theorie könnte viele bisherige Annahmen in Frage stellen

Falls sich die Erkenntnisse bestätigen, könnte dies eine fundamentale Neubewertung der geologischen Entwicklung des Mars nach sich ziehen. Die bislang geltende Vorstellung eines trockenen, lebensfeindlichen Planeten wäre möglicherweise nicht mehr gültig.

Die nächsten Jahre dürften spannend werden – insbesondere mit Blick auf die Mars Sample Return Mission, die erstmals Material vom Roten Planeten direkt zur Erde bringen soll. Dann können die Wissenschaftler:innen den Marsstaub direkt auf Ferrihydrit untersuchen.

Anzeige Anzeige

Hier simuliert eine Nasa-Crew den Alltag auf dem Mars

7 Bilder ansehen Mars Dune Alpha – de Marsstation auf der Erde Quelle: DPA

Mehr zu diesem Thema