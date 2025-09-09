10.000 Euro Verlust pro Kopf: Warum schlechte Arbeitsbedingungen Unternehmen ruinieren
„Woanders kriegst du noch weniger Geld“ und „in dieser Stadt findest du keinen besseren Job“. Mit diesen Sätzen wurde eine Klientin von mir mehrere Jahre lang in einem mies bezahlten Job festgehalten. Sie glaubte den Ansagen ihrer Führungskräfte. Als sie endlich ging, stieg sie in einem anderen Unternehmen als Führungskraft ein – qualifiziert und erfahren genug war sie schon lange.
In Situationen wie dieser ist das Gehalt einfach nur Schmerzensgeld. Unglücklicherweise sind das oft die Jobs, in denen das Gehalt vergleichsweise gering ausfällt. Kommen ein niedriges Gehalt, Gefahren im Job und eine hohe Arbeitsbelastung zusammen, ist die Zufriedenheit naturgemäß niedrig.
Und trotzdem sind das die Arbeitsbedingungen, unter denen viele Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen. Darunter leiden nicht nur sie: Am Ende trifft es auch die Firmen. Denn die müssen mit unmotivierten Angestellten, Absentismus, Krankenständen und Fluktuation kalkulieren. Und das kostet.
Jobmarkt schlägt die Wissenschaft – und sich selbst
Diesen Zusammenhang hat ein US-amerikanisches Forschungsteam bestätigt, als es einen Datensatz zu rund 35.000 Angestellten in 30 Ländern und in verschiedenen Branchen auswertete und mit Daten zu tödlichen und nicht tödlichen Unfällen zusammenbrachte.
Das Team um Ökonomin Susana Ferreira wollte wissen, ob klassische ökonomische Theorien tatsächlich funktionieren. Denn die Ökonomie würde sagen: Bezahlung kompensiert Arbeitsbedingungen und dann entsteht ein Gleichgewicht. Das gelingt jedoch nur, wenn Menschen vollständige Informationen über den Jobmarkt haben und frei in ihren Entscheidungen sind.
Und genau das ist nicht der Fall, berichtet Ferreira mit ihrem Team: „Wir beobachten oft, dass gerade die schlechtesten Jobs auch die am schlechtesten bezahlten sind – vorrangig in sehr unflexiblen Arbeitsmärkten.“
Kurzfristig ist das kein Problem für ein Unternehmen – ein unflexibler Arbeitsmarkt kann Angestellte auch bei schlechten Bedingungen an Bord halten. Das gilt insbesondere dann, wenn sie nur wenige Informationen haben, so wie meine Klientin im Beispiel am Anfang des Textes.
Was schlechte Arbeitsbedingungen kosten
Doch genau diese Bedingungen können sich auch ändern. Ein prominentes Beispiel bietet dafür die Gastro. Während der Corona-Zeit verloren viele Menschen ihre Anstellung, weil die Restaurants und Bars sie nicht weiterbeschäftigen konnten. Als die Beschränkungen gelockert wurden, kamen die häufigen Aushilfen nicht zurück.
Sie hatten sich informiert und qualifiziert und standen dem Gastro-Jobmarkt nicht mehr zur Verfügung. Und eine solche Veränderung kann jede Branche treffen, die darauf setzt, dass ihre Mitarbeitenden billig und austauschbar sind.
Wer schlechte Arbeitsbedingungen finanziell kompensieren will, der zahlt kräftig darauf, berichtet das Forschungsteam. Risiken im Bereich von Sicherheit und Gesundheit kosten ein Unternehmen rund 25 Euro höheren Lohn pro Stunde. Umgekehrt kann ein Unternehmen mehr als 10.000 Euro pro Jahr und Angestellten sparen, wenn es die Arbeitsbedingungen verbessert.
Vergleichsweise günstig kamen die Unternehmen dagegen mit Ausgaben für Unfälle am Arbeitsplatz weg: Die kosteten im Schnitt nur etwas mehr als 300 Euro pro Jahr. Die Kosten für die Betroffenen sind dabei allerdings nicht eingerechnet.
Prävention gegen Fluktuation
„Auf das Gefühl der Menschen zu achten, ist wichtig“, wird die Ökonomin Ferreira in einer Mitteilung ihrer Hochschule zitiert. „Mitarbeitende danach zu fragen, wie sie sich fühlen, und Daten zum subjektiven Wohlbefinden zu sammeln, birgt viele wirtschaftlich wichtige Informationen, die von Ökonomen lange ignoriert wurden.“
So muss die Wirtschaftswissenschaft sich eingestehen, mit ihren Modellen lange an der Wirklichkeit – vorwiegend von Angestellten – vorbei geforscht zu haben.
Als besonders wichtige Faktoren zur Arbeitszufriedenheit gaben europäische Angestellte in einer Befragung des Forschungsinstituts ADP übrigens an, dass das Gehalt passen muss und sie gern ihre Arbeitstage genießen wollen. Dahinter rangiert die Jobsicherheit.
Für Unternehmen bedeuten diese Ergebnisse, dass sie bestimmte, derzeit als weniger wichtige, Zufriedenheitsfaktoren, für ihre Angestellten stärker in den Blick nehmen sollten. Für Angestellte bedeuten sie, dass sie sich mehr Informationen über ihre beruflichen Möglichkeiten verschaffen sollten.
Auch in prekären Jobs kann Wissen Macht sein.
Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 04.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.