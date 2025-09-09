Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Kolumne
Verpasse keine News mehr!

10.000 Euro Verlust pro Kopf: Warum schlechte Arbeitsbedingungen Unternehmen ruinieren

Gehalt, Risiko, Arbeitsbelastung: Lange dachte man, diese Faktoren würden sich ausgleichen. Das Gegenteil ist der Fall, berichtet eine große europäische Studie. Angestellte leiden – und Firmen zahlen drauf.

Von Isabell Prophet
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
10.000 Euro Verlust pro Kopf: Warum schlechte Arbeitsbedingungen Unternehmen ruinieren
Unzufriedenheit im Job kostet Produktivität. (Foto: MAYA LAB - Shutterstock)

„Woanders kriegst du noch weniger Geld“ und „in dieser Stadt findest du keinen besseren Job“. Mit diesen Sätzen wurde eine Klientin von mir mehrere Jahre lang in einem mies bezahlten Job festgehalten. Sie glaubte den Ansagen ihrer Führungskräfte. Als sie endlich ging, stieg sie in einem anderen Unternehmen als Führungskraft ein – qualifiziert und erfahren genug war sie schon lange.

Anzeige
Anzeige

In Situationen wie dieser ist das Gehalt einfach nur Schmerzensgeld. Unglücklicherweise sind das oft die Jobs, in denen das Gehalt vergleichsweise gering ausfällt. Kommen ein niedriges Gehalt, Gefahren im Job und eine hohe Arbeitsbelastung zusammen, ist die Zufriedenheit naturgemäß niedrig.

Und trotzdem sind das die Arbeitsbedingungen, unter denen viele Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen. Darunter leiden nicht nur sie: Am Ende trifft es auch die Firmen. Denn die müssen mit unmotivierten Angestellten, Absentismus, Krankenständen und Fluktuation kalkulieren. Und das kostet.

Anzeige
Anzeige

Jobmarkt schlägt die Wissenschaft – und sich selbst

Diesen Zusammenhang hat ein US-amerikanisches Forschungsteam bestätigt, als es einen Datensatz zu rund 35.000 Angestellten in 30 Ländern und in verschiedenen Branchen auswertete und mit Daten zu tödlichen und nicht tödlichen Unfällen zusammenbrachte.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Das Team um Ökonomin Susana Ferreira wollte wissen, ob klassische ökonomische Theorien tatsächlich funktionieren. Denn die Ökonomie würde sagen: Bezahlung kompensiert Arbeitsbedingungen und dann entsteht ein Gleichgewicht. Das gelingt jedoch nur, wenn Menschen vollständige Informationen über den Jobmarkt haben und frei in ihren Entscheidungen sind.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Und genau das ist nicht der Fall, berichtet Ferreira mit ihrem Team: „Wir beobachten oft, dass gerade die schlechtesten Jobs auch die am schlechtesten bezahlten sind – vorrangig in sehr unflexiblen Arbeitsmärkten.“

Kurzfristig ist das kein Problem für ein Unternehmen – ein unflexibler Arbeitsmarkt kann Angestellte auch bei schlechten Bedingungen an Bord halten. Das gilt insbesondere dann, wenn sie nur wenige Informationen haben, so wie meine Klientin im Beispiel am Anfang des Textes.

Anzeige
Anzeige

Was schlechte Arbeitsbedingungen kosten

Doch genau diese Bedingungen können sich auch ändern. Ein prominentes Beispiel bietet dafür die Gastro. Während der Corona-Zeit verloren viele Menschen ihre Anstellung, weil die Restaurants und Bars sie nicht weiterbeschäftigen konnten. Als die Beschränkungen gelockert wurden, kamen die häufigen Aushilfen nicht zurück.

Sie hatten sich informiert und qualifiziert und standen dem Gastro-Jobmarkt nicht mehr zur Verfügung. Und eine solche Veränderung kann jede Branche treffen, die darauf setzt, dass ihre Mitarbeitenden billig und austauschbar sind.

Wer schlechte Arbeitsbedingungen finanziell kompensieren will, der zahlt kräftig darauf, berichtet das Forschungsteam. Risiken im Bereich von Sicherheit und Gesundheit kosten ein Unternehmen rund 25 Euro höheren Lohn pro Stunde. Umgekehrt kann ein Unternehmen mehr als 10.000 Euro pro Jahr und Angestellten sparen, wenn es die Arbeitsbedingungen verbessert.

Anzeige
Anzeige

Vergleichsweise günstig kamen die Unternehmen dagegen mit Ausgaben für Unfälle am Arbeitsplatz weg: Die kosteten im Schnitt nur etwas mehr als 300 Euro pro Jahr. Die Kosten für die Betroffenen sind dabei allerdings nicht eingerechnet.

Prävention gegen Fluktuation

„Auf das Gefühl der Menschen zu achten, ist wichtig“, wird die Ökonomin Ferreira in einer Mitteilung ihrer Hochschule zitiert. „Mitarbeitende danach zu fragen, wie sie sich fühlen, und Daten zum subjektiven Wohlbefinden zu sammeln, birgt viele wirtschaftlich wichtige Informationen, die von Ökonomen lange ignoriert wurden.“

So muss die Wirtschaftswissenschaft sich eingestehen, mit ihren Modellen lange an der Wirklichkeit – vorwiegend von Angestellten – vorbei geforscht zu haben.

Anzeige
Anzeige

Als besonders wichtige Faktoren zur Arbeitszufriedenheit gaben europäische Angestellte in einer Befragung des Forschungsinstituts ADP übrigens an, dass das Gehalt passen muss und sie gern ihre Arbeitstage genießen wollen. Dahinter rangiert die Jobsicherheit.

Für Unternehmen bedeuten diese Ergebnisse, dass sie bestimmte, derzeit als weniger wichtige, Zufriedenheitsfaktoren, für ihre Angestellten stärker in den Blick nehmen sollten. Für Angestellte bedeuten sie, dass sie sich mehr Informationen über ihre beruflichen Möglichkeiten verschaffen sollten.

Auch in prekären Jobs kann Wissen Macht sein.

Anzeige
Anzeige
In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop!

Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere

23 Bilder ansehen
Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere Quelle: Mockuphone

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 04.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Studie Apps
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren