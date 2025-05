Warum Spotify jetzt eine Schlummertaste für Songs bekommt – und wer die nutzen kann

Eine neue Funktion bei Spotify soll dafür sorgen, dass man sich an Lieblingssongs nicht mehr so leicht "überhört". (Foto: Shutterstock/Yalcin Sonat)

Spotify testet eine neue Funktion für Premium-Nutzer:innen: die „30-Tage-Schlummerfunktion“. Damit können User:innen bestimmte Songs temporär aus ihren Empfehlungen streichen. Gedacht ist das vor allem für Lieder, die man eigentlich toll findet, an denen man sich nach exzessivem Dauerabspielen aber überhört hat.

Anzeige Anzeige

Spotify schreibt dazu in einem Newsroom-Beitrag: „Mit dieser Option kannst du einen Titel vorübergehend aus deinen Empfehlungen entfernen, um die Musik frisch zu halten und gleichzeitig die Möglichkeit für ein Wiedersehen offen zu halten.“ Die Funktion kommt als Erweiterung der „Ausblenden“-Taste, die der Streaming-Anbieter ebenfalls überarbeitet hat und die jetzt vor allem intuitiver sein soll. Einmal angetippt, wird ein Song auf allen Geräten aus der Playlist entfernt.

Daneben gibt es für Premium-Nutzer:innen weitere Verbesserungen wie die aktualisierte Warteschlange, bei der ab sofort neue Funktionen wie Zufallswiedergabe, Smart Shuffle, Wiederholen und Sleep Timer zur Verfügung stehen. Wer will, kann sich nach dem Ende aller in der Warteschlange befindlichen Titel weitere Songvorschläge anzeigen lassen, bei deren Auswahl sich Spotify an der Warteschlange orientiert.

Anzeige Anzeige

Wer darauf keine Lust hat, sollte die Funktionen Smart Shuffle und Autoplay deaktivieren. Während diese Tools zumindest vorerst Premium-Kund:innen vorbehalten sind, nennt Spotify explizit die „30-Tage-Schlummer-Funktion“ als ein Tool, das „bald“ mehr Hörer:innen zugänglich gemacht werden soll.

Ab sofort für alle zugänglich sind außerdem neue Funktionen für die Verwaltung der Playlists. Oben in den Playlists finden User:innen neue Tools zum Hinzufügen, Sortieren und Bearbeiten.

Anzeige Anzeige

Damit können Tracklists leichter angepasst werden, sowie Playlist-Titel geändert und sogar individuelle Cover erstellt. Für einige Länder steht außerdem eine neue Funktion bereit, mit der sich Lieblingssongs nach Genre filtern und in eine Playlist umwandeln lassen.

Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch?

11 Bilder ansehen Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n

Mehr zu diesem Thema