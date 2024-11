Shopping-Fieber: Warum wir uns von Black Friday und Cyber Monday verführen lassen

Auf die Plätze, fertig, los: Eigentlich startet Black Friday, der sich zum umsatzstärksten Tag des Jahres entwickelt hat, erst morgen. Trotzdem locken viele Unternehmen schon jetzt mit exklusiven Rabatten – online genauso wie im stationären Handel. Wer ein gutes Schnäppchen machen will, wird derzeit also sicher fündig. Doch woher kommen Shoppingtage wie Black Friday und Cyber Monday eigentlich? Und wieso finden sie ausgerechnet jetzt statt?

Black Friday: Die Mutter aller Aktionstage

Die meisten Shoppingtage haben ihren Ursprung in den USA und sind im Laufe der Zeit auch zu uns nach Europa und Deutschland vorgedrungen. Der wohl bekannteste Rabatttag ist der Black Friday. Er bezeichnet den Freitag nach Thanksgiving und markierte ursprünglich den Beginn der Weihnachtseinkaufssaison. In den USA tauchte der Begriff erstmals in den 1960er Jahren auf.

Bis der Trend Deutschland erreichte, dauerte es jedoch noch viele Jahrzehnte. Erstmals in größerem Umfang fand der Black Friday hierzulande im Jahr 2013 statt – und ist seitdem nicht mehr aus dem Kalender wegzudenken. Mittlerweile ist der Tag weltweit für seine Aktionen und Rabatte bekannt, die nach wie vor von vielen Menschen auf der Suche nach günstigen Weihnachtsgeschenken für Freunde und Familie genutzt werden.

Cyber Monday: Das große Shoppen geht weiter

Der Cyber Monday ist ein ähnliches Phänomen, das allerdings erst viel später entstand. Auch dieser Rabatttag ist an das nordamerikanische Thanksgiving angelehnt und fällt jeweils auf den darauffolgenden Montag. Während der Black Friday vom stationären Handel ins Leben gerufen wurde, initiierte die National Retail Federation im Jahr 2005 den Cyber Monday, um die Menschen zum Einkaufen im Internet zu motivieren.

Der sogenannte Travel Tuesday ist eine zusätzliche Erweiterung der Aktionstage rund um den Black Friday. Er findet am ersten Dienstag nach Thanksgiving statt und schließt somit nahtlos an den Cyber Monday an. Dieses Shopping-Phänomen ist relativ neu und wurde von der Reisebranche geschaffen, da zu dieser Zeit viele Menschen nach günstigen Last-Minute-Reisen für den Winter suchen oder bereits mit der Urlaubsplanung für das nächste Jahr begonnen haben. Auch in Deutschland sind Unternehmen wie Lufthansa oder Urlaubsguru schon auf den Trend aufgesprungen.

Singles Day: Dieser Aktionstag kommt aus China

Etwas anders verhält es sich mit dem Singles Day, der jedes Jahr am 11. November gefeiert wird. Er wurde ursprünglich in den 1990er Jahren von chinesischen Student:innen als „Tag der Alleinstehenden“ eingeführt. Als Shoppingtag wurde der Singles Day erstmals vom chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba aufgegriffen. Inzwischen ist der Aktionstag auch im Westen angekommen und sorgt nicht nur bei Amazon und Co. für satte Umsätze. Dasselbe gilt auch für Händler wie Mediamarkt, Otto oder Douglas, die ihren Kund:innen entsprechende Rabatte bieten.

Wie sich zeigt, haben die meisten Aktionstage, die derzeit rund um den Black Friday veranstaltet werden, ihren Ursprung in den USA und sind mit dem traditionellen Thanksgiving-Fest verbunden. Mit leckerem Essen und besinnlichem Beisammensein hat das große Einkaufen in Deutschland wenig zu tun. Dennoch landet vieles von dem, was am Black Friday oder Cyber Monday gekauft wird, wie in den USA auch bei uns unter dem Weihnachtsbaum.