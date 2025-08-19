Warum wird mein iPhone langsamer? Diese Frage soll iOS 26 beantworten

Mit den neuesten Betaversionen von iOS 26 hat Apple in dieser Woche das iPhone-Akkumanagement weiterentwickelt. Die nächtlich veröffentlichte Public Beta 4 und Developer Beta 7 enthalten Änderungen am adaptiven Batteriemodus, der ab dem iPhone 15 Pro und 15 Pro Max mittels KI-Unterstützung die Geräteleistung automatisch anpasst, um die Batterie optimal zu nutzen.

Mehr Kontrolle durch neuen Benachrichtigungsschalter

In früheren Betaversionen existierte lediglich ein einfacher An- und Ausschalter für das robustere Batteriemanagement. Bei Aktivierung reduziert das System unter anderem automatisch die Bildschirmhelligkeit und verlangsamt bestimmte Prozesse. Detaillierte Informationen zu den betroffenen Systemaktivitäten hat Apple bislang aber noch nicht veröffentlicht.

Die aktuelle Beta führt nun einen Extra-Schalter für „Adaptive Power Notifications“ ein. Diese Funktion benachrichtigt Nutzer, sobald das System Akkusparmaßnahmen durchführt. Ob diese Hinweise bereits in früheren Betas erschienen sind, bleibt genauso unklar wie die Frage, ob der neue Schalter lediglich festlegt, ob diese Informationen auftauchen oder nicht.

Vorbereitung auf das iPhone 17 Air

Greift die adaptive Akku-KI ein, erscheint eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, dass das iPhone „seine Leistung angepasst hat, um die Akkulebensdauer zu verlängern“. Nutzer können so nachvollziehen, warum ihr Gerät möglicherweise langsamer reagiert – und die Funktion bei Bedarf deaktivieren, wenn die Leistungseinbußen zu stark sind.

Ein Hauptgrund für die Einführung des Features scheint das für September erwartete, besonders dünne iPhone 17 Air zu sein. Das Gerät soll aufgrund seiner flachen Bauweise einen vergleichsweise schwachen Akku enthalten. iOS 26 soll das durch ein intelligenteres Energiemanagement ausgleichen. Auch Besitzer anderer iPhone-Modelle könnten von der Funktion profitieren, solange die Leistungseinbußen akzeptabel bleiben. Die finale Version von iOS 26 wird voraussichtlich im September veröffentlicht.

