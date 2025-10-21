Was große Sprachmodelle von ihren kleinen Geschwistern lernen können

Kleinere Sprachmodelle sind ideal, um sie auch auf Smartphones oder dem heimischen PC einzusetzen, weil sie im Gegensatz zu großen Modellen wie GPT-5 oder Claude 4.5 deutlich weniger Rechenleistung benötigen. Allerdings sind sie deswegen aber auch deutlich weniger leistungsfähig und machen Fehler, die große Modelle nicht machen.