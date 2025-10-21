Was uns Schleimpilze darüber lehren können, bessere Städte zu bauen

Auf den ersten Blick sind es nur gelbe Klumpen ohne Gehirn. Doch Forscher glauben, dass die seltsamen Organismen namens Schleimpilz uns helfen könnte, widerstandsfähigere Städte zu bauen. Menschen bauen seit 6.000 Jahren Städte, aber Schleimpilze gibt es schon seit 600 Millionen Jahren. Das Team hinter einem neuen Start-up namens Mireta ist dabei, die biologischen Superkräfte des Organismus in Algorithmen umzusetzen, mit denen sich Transitzeiten verbessern, Staus verringern und klimabedingte Störungen in Städten weltweit minimieren lassen sollen.

Der Algorithmus von Mireta ahmt dafür nach, wie Schleimpilze Ressourcen effizient über verzweigte Netzwerke verteilen. Die Gründer des Start-ups glauben, dass dieser Ansatz auch dazu beitragen könnte, U-Bahn-Stationen zu verbinden, den Verlauf von Fahrradwegen zu entwerfen oder Fertigungsstraßen in Fabriken zu optimieren. Sie behaupten, dass ihre Software dabei Faktoren wie Überschwemmungsgebiete, Verkehrsmuster, Budgetbeschränkungen und vieles mehr berücksichtigen kann.

„Es ist sehr rational zu denken, dass einige [natürliche] Systeme oder Organismen tatsächlich clevere Lösungen für Probleme gefunden haben, die wir alle teilen“, sagt Raphael Kay, Mitbegründer und Designleiter von Mireta, der einen Hintergrund in Architektur und Maschinenbau hat und derzeit Doktorand in Materialwissenschaften und Maschinenbau an der Harvard University ist.

Angesichts der fortschreitenden Urbanisierung – bis 2030 werden etwa 60 Prozent der Weltbevölkerung in Metropolen leben – müssen Städte wichtige Dienstleistungen bereitstellen und gleichzeitig mit Bevölkerungswachstum, alternder Infrastruktur und extremen Wetterereignissen aufgrund des Klimawandels fertig werden.

Kay hat nicht nur untersucht, wie mikroskopisch kleine Meereslebewesen Forschern bei der Planung von Nullenergiegebäuden helfen könnten, sondern glaubt auch, dass die bewährten Lösungen der Natur einen Weg zu anpassungsfähigeren städtischen Systemen bieten könnten.

Älter als die Dinosaurier

Der wissenchaftlich als Physarum polycephalum bekannte Schleimpilz ist weder Pflanze, Tier noch Pilz, sondern ein einzelliger Organismus, der älter ist als die Dinosaurier. Auf der Suche nach Nahrung streckt er tentakelartige Fortsätze in mehrere Richtungen gleichzeitig aus. Dann konzentriert er sich auf die effizientesten Wege, die zur Nahrung führen, und gibt weniger produktive Routen auf. Dieser Prozess schafft optimierte Netzwerke, die Effizienz und Widerstandsfähigkeit in Einklang bringen – eine begehrte Eigenschaft in Verkehrs- und Infrastruktursystemen.

Die Fähigkeit des Organismus, den kürzesten Weg zwischen mehreren Punkten zu finden und gleichzeitig Ersatzverbindungen aufrechtzuerhalten, hat ihn zu einem Favoriten unter Forschern gemacht, die sich mit Netzwerkdesign beschäftigen. Am bekanntesten ist ein Experiment von 2010, bei dem Forscher der Hokkaido-Universität einen Klumpen Schleimpilz auf eine detaillierte Karte des Tokioter Eisenbahnnetzes gossen und die wichtigsten Bahnhöfe mit Haferflocken markierten. Zunächst bedeckte der hirnlose Organismus die gesamte Karte. Einige Tage später hatte es sich selbst zurückgebildet und nur die effizientesten Wege zurückgelassen. Das Ergebnis spiegelte das tatsächliche Schienennetz Tokios wider.

Seitdem haben Forscher weltweit Schleimpilze eingesetzt, um Labyrinthe zu lösen und sogar die dunkle Materie zu kartieren, die das Universum zusammenhält. Experten in Mexiko, Großbritannien und auf der Iberischen Halbinsel haben den Organismus mit der Neugestaltung ihrer Straßen beauftragt – allerdings haben nur wenige dieser Experimente zu tatsächlichen Verbesserungen in der Praxis geführt.

In der Vergangenheit druckten Forscher, die mit dem Organismus arbeiteten, eine physische Karte aus und fügten Schleimpilze hinzu. Kay glaubt jedoch, dass Miretas Ansatz, der den Wegbau von Schleimpilzen nachahmt, ohne dass tatsächliche Organismen erforderlich sind, zur Lösung komplexerer Probleme beitragen könnte. Schleimpilze sind mit bloßem Auge sichtbar, daher untersuchte Kays Team im Labor, wie sich die Kleckse verhalten, und konzentrierte sich dabei auf die Schlüsselverhalten, die diese Organismen so gut darin machen, effiziente Netzwerke zu schaffen. Anschließend übersetzten sie diese Verhaltensweisen in eine Reihe von Regeln, die zu einem Algorithmus wurden.

Chaotische Realitäten nicht berücksichtigt?

Nicht alle Experten sind von dem Ansatz überzeugt. Laut Geoff Boeing vom Institut für Stadtplanung und Raumanalyse der University of Southern California, berücksichtigen solche Algorithmen nicht „die chaotischen Realitäten, die entstehen, wenn man mit einer Gruppe von Interessengruppen einen Raum betritt und gemeinsam eine Zukunft für ihre Gemeinschaft entwirft“. Moderne städtebauliche Probleme seien nicht nur technische Fragen: „Es ist nicht so, dass wir nicht wissen, wie man Infrastrukturnetzwerke effizient, widerstandsfähig und vernetzt gestaltet – es ist nur politisch schwierig, dies umzusetzen.“

Michael Batty, emeritierter Professor am Centre for Advanced Spatial Analysis des University College London, hält das Konzept dagegen für vielversprechend. „Es gibt sicherlich Potenzial für weitere Untersuchungen“, sagt er und weist darauf hin, dass Menschen seit langem Parallelen zwischen biologischen Systemen und Städten ziehen. Seit Jahrzehnten schon lassen sich Designer von der Natur inspirieren – man denke nur an Belüftungssysteme, die von Termitenhügeln inspiriert sind, oder Hochgeschwindigkeitszüge, die dem Schnabel des Eisvogels nachempfunden sind.

Wie Boeing befürchtet auch Batty, dass solche Algorithmen, die Top-down-Planung verstärken könnten, obwohl die meisten Städte von unten nach oben wachsen. Für Kay liegt die Schönheit des Algorithmus jedoch darin, wie er das biologische Wachstum von unten nach oben nachahmt – so wie Schleimpilze an mehreren Stellen entstehen und sich organisch verbinden, anstatt vorgegebenen Pfaden zu folgen.

Seit seiner Gründung Anfang dieses Jahres hat das in Cambridge, Massachusetts, gegründete Startup Mireta an etwa fünf Projekten gearbeitet. Dabei sind Schleimpilze nur der Anfang. Das Team befasst sich auch mit Algorithmen, die von Ameisen inspiriert sind, die chemische Spuren hinterlassen, die sich mit der Nutzung verstärken, und ihre eigenen dezentralen Lösungen für die Netzwerkoptimierung haben. „Die Biologie hat so gut wie jedes denkbare Netzwerkproblem gelöst“, sagt Kay.

