Was wird im digitalen Marketing wichtig?

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n (hier geht es zu unserem Jubiläums-Hub) haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Einer von ihnen ist Philipp Westermeyer, Gründer der Plattform OMR (Online Marketing Rockstars). Mit dem OMR Festival organisiert er eine der größten Veranstaltungen für die Digital- und Marketingszene in Europa.

Anzeige Anzeige

t3n: Wohin entwickelt sich das Marketing in den nächsten 20 Jahren, wenn KI und digitale Technologien eine immer größere Rolle spielen?

Philipp Westermeyer: Die zentralen Themen sind seit 15 Jahren dieselben – und werden es wohl auch bleiben: Performance-Marketing und Brand-Marketing. Im Performance-Bereich entsteht mit KI-gestützter Suche ein neues Feld. ChatGPT wird hier vermutlich eine große Rolle spielen. Im Branding werden Konzeption und Visualisierung zunehmend von KI unterstützt. Entscheidend bleibt: Wer auffallen will, muss ungewöhnlich denken.

Anzeige Anzeige

Ein Thema der Zukunft könnte die Hyperpersonalisierung sein. Wird sie im Marketing merklich an Bedeutung gewinnen?

Aktuell sehe ich das nicht kommen. Die Frage ist auch, was technisch und rechtlich überhaupt machbar ist. Zudem ist fraglich, ob Hyperpersonalisierung angesichts der Kosten effizient ist. Unterscheiden sich Menschen so sehr, dass jeder individuell angesprochen werden muss – bringt das wirklich im Marketing so große Vorteile? Ich erwarte hier eher eine schleichende Veränderung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Was ändert sich im Produktmarketing?

Ich denke, die Qualität des einzelnen Produkts wird wichtiger werden. Vor 20 Jahren konntest du mit Fernsehwerbung Menschen recht einfach zum Kauf bringen. Das wird sich stark verändern. Unternehmen müssen über ihre Produkte die Menschen binden. Mit schlechten oder gar fehlenden Wiederkaufsraten hast du schlechte Chancen. Dir fehlt die Loyalität, und du kannst keine Community um das Produkt herum aufbauen. Doch das wird in Zukunft relevanter werden.

Anzeige Anzeige

Welche Rolle werden KI-Assistenten spielen?

Das ist schwer zu sagen. Viele der heutigen Tools werden verschwinden, aber einige wenige – vor allem die großen Plattform-Assistenten von Google, Meta oder ChatGPT – werden bleiben und sich weiterentwickeln. Wahrscheinlich werden sie direkt in Marketing- und Werbesysteme eingebunden werden. Wer die größte Reichweite hat, wird dabei den Ton angeben.

Dieser Text ist in der Ausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre. Ab sofort könnt ihr es hier bestellen.

Werden Unternehmen Agenturen durch KI ersetzen?

Anzeige Anzeige

Ich glaube nicht, dass Unternehmen Agenturen einfach durch KI ersetzen. Vielmehr werden Agenturen KI nutzen, um ihre Arbeit effizienter und besser zu machen. Kreative Ideen, strategische Entscheidungen und die Abstimmung mit den Kunden bleiben dabei aber zentrale Aufgaben. KI wird den Agenturmarkt nicht zerstören, sondern ihn zur Weiterentwicklung zwingen – und genau darin haben Agenturen viel Erfahrung.

„Firmen werden mehr auf persönliche Marken setzen: Influencer oder öffentlich präsente CEOs.“

Wird in 20 Jahren Werbung mit echten Menschen, die nicht KI-generiert ist, eine Art Qualitätsmerkmal sein?

Das hängt vom Einzelfall ab. In den meisten Kampagnen machen Darsteller keinen großen Kostenblock aus, außer es handelt sich um prominente Persönlichkeiten. Meistens lohnt es sich deshalb nicht, reale Darsteller durch KI-generierte Models zu ersetzen. Stattdessen werden viele Firmen mehr auf starke persönliche Marken setzen: Influencer, prominente Gesichter oder öffentlich präsente CEOs, wie es heute etwa schon Philip Hitschler vom Süßwarenhersteller Hitschies oder Andreas Herb vom Getränkeunternehmen MBG machen.

Anzeige Anzeige

Welche Geräte werden für das Marketing wichtiger? Liegt der Fokus mehr auf dem Thema Audio, weil wir alle mit Sprachassistenten arbeiten?

Audiowerbung, zum Beispiel in Podcasts, wird immer wichtiger. Es ist jetzt schon eine der am stärksten wachsenden Medienkategorien. Das liegt weniger an neuen Geräten, sondern am Format selbst. Virtual-Reality- oder Augmented-Reality-Brillen sind aktuell noch kein Massenprodukt und eignen sich deshalb kaum für große Werbekampagnen. Für Massenmarketing braucht man vor allem Reichweite, und die bieten derzeit nur wenige Geräte. Auch Sport-Tracker sind dafür kaum geeignet. Das Smartphone wird so schnell niemand ersetzen.

Von Influencer:innen überlaufen: Diese Orte sind nach Social-Media-Hypes geschlossen

7 Bilder ansehen Von Influencer:innen überlaufen: Diese Orte sind nach Social-Media-Hypes geschlossen Quelle: Shutterstock

Mehr zu diesem Thema