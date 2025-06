watchOS 26: KI macht Apple Watch über Umwege zum persönlichen Fitness-Coach

Weil Apple allen seinen Betriebssystemen künftig die gleiche Versionsnummer anhängt, folgt auf die aktuelle Watch-OS-Version watchOS 11 im Herbst gleich watchOS 26. Im Rahmen der WWDC-Keynote hat der Konzern jetzt eine Reihe neuer Funktionen sowie Designänderungen für seine Smartwatches gezeigt.

Gläsernes Design auch für die Apple Watch

So erscheinen Anwendungen, Benachrichtigungen und Ziffernblätter der intelligenten Uhren künftig im neuen gläsernen Design „Liquid Glass“, das sich durch alle OS-Versionen zieht. Dadurch soll der Fokus der Nutzer:innen noch stärker als bisher auf die Inhalte gerichtet und die Verwendung der Apple Watch angenehmer werden.

Die wichtigste Neuerung auf Feature-Ebene ist der sogenannte Workout-Buddy. Hier werden mithilfe der konzerneigenen KI Apple Intelligence Trainings- und Streckendaten in Echtzeit analysiert und diese in schlichte Informationen sowie motivierende Worte für die Nutzer:innen umgewandelt – ausgegeben per Stimme.

Workout Buddy informiert und motiviert

So gibt es Informationen über die noch zu laufende Strecke oder die Herzfrequenz ebenso wie ein Lob für das absolvierte Training oder besondere erreichte Momente. Dadurch will Apple die Watch zu einer Art persönlichem Fitness-Coach oder Laufbegleiter:in machen.

Zunächst steht die Anwendung nur auf englisch und für bestimmte Anwendungen zur Verfügung, insbesondere für Lauf-Apps. Benötigt wird neben Bluetooth-Kopfhörern auch ein iPhone mit Apple-Intelligence-Support. Denn die für die Workout-Buddy-Funktion notwendige KI kommt über den Umweg iPhone auf die Watch.

Auch am Layout der Workout-App hat Apple gefeilt. Über vier neue Buttons in den Ecken solle Nutzer:innen künftig leichter auf ihre Lieblingsfunktionen zur individuellen Gestaltung von Trainingseinheiten zugreifen können.

Passende Musik- oder Podcast-Unterhaltung

Außerdem wurden Apple Music und Podcast direkt in die Workout-App integriert. Die entsprechenden Playlists starten, wenn Nutzer:innen ein Training beginnen. Apple Music kann hier eigenständig Vorschläge anzeigen.

Auf der Apple Watch können Nutzer:innen nach dem Upgrade auf watchOS 26 neben dem Workout-Buddy weitere KI-Funktionen nutzen – wenn der Zugriff auf ein Apple-Intelligence-iPhone garantiert ist. So sind in der Nachrichten-App Live-Übersetzungen möglich.

watchOS 26: Per Drehbewegung Anrufe ablehnen

Für diejenigen, die ihre Apple Watch zur Kommunikation nutzen, aber beim Training ungestört sein wollen, hat Apple eine Art Drehbewegung entwickelt. Durch ein einfaches Drehen des Arms können eingehende Anrufe abgelehnt, Timer gestoppt oder Nachrichten zurückgestellt werden.

Ebenfalls neu: Mit watchOS 26 bringt Apple die Notizen-App auf die Apple Watch. Neue Notizen können per Siri, Diktatfunktion oder Eingabe über die Tastatur erstellt werden. Außerdem wird es neue APIs für Entwickler:innen geben.

