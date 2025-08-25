„Die Schere abgerissen“: Wie der Krebsroboter Wavy Dave winkte – und verstümmelt wurde

Was wissen wir über das Paarungsverhalten der Europäischen Winkerkrabbe (Afruca tangeri)? Nun, mit Sicherheit wissen wir, dass die männlichen Exemplare eine kleine und eine große Schere haben und diese einsetzen, um den weiblichen Krabben zu imponieren. Dazu winken sie rhythmisch mit der großen Schere – daher ihr Name – und locken damit bestenfalls Weibchen an. Wie genau das mit dem Winken funktioniert, wurde bislang nicht genauer untersucht. Das ändert sich nun – Wavy Dave sei Dank.

Anzeige Anzeige

Wavy Dave ist ein kleiner Roboter, den Forscherinnen und Forscher des Center for Research in Animal Behavior – das Akronym ist passenderweise CRAB – an der University of Exeter in England entwickelt haben. In einer Studie, die in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B erschienen ist, beschreiben die Forscher, wie sie mit Wavy Daves Hilfe dem Verhalten von Winkerkrabben auf die Schliche gekommen sind.

Roboter mit Krabbenscheren aus dem 3D-Drucker

Bei Wavy Dave handelt es sich um einen biomimetischen Roboter. Deren Aufgabe ist es, bestimmte biologische Prozesse zu imitieren. In diesem Fall das Winken der Krabben. Die Idee kam dem leitenden Wissenschaftler Joe A. Wilde während der Corona-Pandemie, als er im Internet 3D-Scans der Scheren von Winkerkrabben entdeckte. Da er sich zur gleichen Zeit mit 3D-Druck befasste, begann er, die Scans in Modelle umzuwandeln, die er anschließend ausdrucken konnte.

Anzeige Anzeige

Es war nicht nur die Geburt von Wavy Dave, sondern der Auftakt eines ernsthaften Forschungsprojekts. Knapp zwei Jahre später reiste das Team um Wilde in den Süden Portugals, um die dort lebende Kolonie von Winkerkrabben mit ihrem biomimetischen Gegenüber zu konfrontieren. Der hatte inzwischen neben der 3D-gedruckten Schere noch ein Gehäuse erhalten, das von der Größe her einer Krabbe ähnelte. Ein darin verbaute Arduino-Plattform ermöglichte den Forschenden, per Bluetooth und App die Bewegung der Schere zu steuern: Der Roboter konnte langsam und mit geringer Intensität oder schnell mit hoher Intensität winken.

Für die Experimente wurde Wavy Dave jeweils 30 Zentimeter vor der Höhle eines echten Winkerkrabben-Männchens aufgestellt. Mithilfe zweier Kameras nahmen die Forschenden dessen Reaktionen auf. Sie wollten wissen: Wie reagieren die Krabben auf den Roboter? Würden sie ihn überhaupt als mechanischen Rivalen wahrnehmen? Würden sie auf sein Winken reagieren? Tatsächlich legten die Versuche interessantes Verhalten zutage. „Für die Weibchen wirkte er offenbar etwas seltsam“, sagt Joe Wilde. Die Männchen aber seien auf ihn angesprungen, in einigen Fällen sogar buchstäblich: „Ein Männchen hat Wavy Dave die Klaue abgerissen. Wir mussten den Versuch abbrechen und den Roboter reparieren“, so der Forscher.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Winkerkrabben passen ihr Verhalten dem mechanischen Rivalen an

Entscheidend aber war, wie die echten Krabben auf das Winken reagierten und ihr Verhalten anpassten. Wenn Wavy Dave winkte, winkten die männlichen Krabben ebenfalls, allerdings nicht mit der gleichen Geschwindigkeit. Wenn der Roboter schnell winkte, winkten die Krabben langsamer und erhöhten erst die Geschwindigkeit, wenn ein Weibchen in die Nähe kam – fast so, als würden sie ihre Kräfte sparen wollen.

Die männlichen Winkerkrabben zogen sich außerdem seltener in ihre Höhlen zurück und verbrachten insgesamt weniger Zeit darin, wenn der Roboter vor ihrer Haustür winkte. Das war vor allem dann der Fall, wenn ihre eigene Schere größer war als die von Wavy Dave. Im Umkehrzug waren kleinere Krabben weniger gewollt, mit dem mechanischen Rivalen zu konkurrieren.

Anzeige Anzeige

Ergebnisse mithilfe des Krebsroboters

Das deutet darauf hin, dass die Krabben ihr Verhalten „taktisch“ anpassen. Bislang wurde vermutet, dass sie einfach zu winken beginnen, wenn das andere Artgenossen in ihrer direkten Umgebung tun, da in der Paarungszeit komplette Kolonien scheinbar im Takt winken. Dank der Erkenntnisse mithilfe von Wavy Dave scheint es, als sei das Verhalten komplexer als gedacht.

„Durch die Analyse der Signalstrategie eines Individuums in situ können wir einige der komplexen und manchmal gegensätzlichen Auswirkungen des sozialen Umfelds des Signalgebers entwirren“, heißt es in der Studie. Gleichzeitig zeige der Einsatz eines biomimetischen Roboters das Potenzial der Technologie auf die Studie anderer Spezies, die rituelles Verhalten an den Tag lege.