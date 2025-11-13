Einfach zu lernen, schwer zu meistern: Waymos Robotaxis wagen sich auf die Autobahn

Waymo, die Mobilitäts-Tochtergesellschaft der Google-Mutter Alphabet aus Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien, wagt sich an eine der anspruchsvollsten Aufgaben des autonomen Fahrens. Die Robotaxi-Flotte des Unternehmens wird ab sofort schrittweise kommerzielle Fahrten auf Autobahnen (Freeways) anbieten. Das Feature startet zunächst für ausgewählte Nutzer:innen in Phoenix, Arizona, sowie in den kalifornischen Metropolen Los Angeles und San Francisco.

Bislang mieden die Fahrzeuge diese Routen konsequent, was oft zu längeren Fahrzeiten für die Passagier:innen führte. Mit der Freischaltung der Autobahnen reagiert Waymo auf einen zentralen Kundenwunsch und macht einen entscheidenden Schritt in Richtung Wirtschaftlichkeit. Fahrten könnten laut Waymo auf diese Weise um bis zu 50 Prozent schneller werden.

Eng verbunden ist dieser Schritt mit der Anbindung von Flughäfen, die fast immer Autobahnfahrten erfordern. Wie The Verge berichtet, gelten Flughafentransfers als extrem lukrativ und machen bei „menschlichen“ Fahrdiensten wie Uber oder Lyft einen erheblichen Teil des Umsatzes aus. Waymo erweitert seinen Dienst daher parallel auf den San Jose International Airport.

Warum die Autobahn als schwer zu meistern gilt

Auf den ersten Blick wirkt die Autobahn einfacher als der chaotische Stadtverkehr. Es gibt keine Fußgänger:innen, keine Radfahrer:innen und keinen Gegenverkehr. Doch dieser Eindruck täuscht, wenn es um die vollständige Autonomie geht.

Dmitri Dolgov, Vizechef von Waymo, fasst die Herausforderung so zusammen: „Autobahnfahren ist eines dieser Dinge, die sehr einfach zu lernen, aber sehr schwer zu meistern sind, wenn wir von voller Autonomie ohne einen menschlichen Fahrer als Backup sprechen.“

Das Kernproblem ist die Geschwindigkeit. Bei 100 oder 120 Kilometern pro Stunde, einer direkten Umrechnung der in Kalifornien und Arizona üblichen Autobahn-Tempolimits von 65 bis 75 Meilen pro Stunde, hat das System weit weniger Zeit für folgenschwere Entscheidungen.

Ein Fehler, der in der Stadt einen Blechschaden bedeuten würde, kann auf der Autobahn katastrophale Folgen haben. Als technisch besonders anspruchsvoll gilt dabei das Ein- und Ausfädeln. Das Robotaxi muss die Geschwindigkeit und Absicht mehrerer menschlicher Fahrer:innen auf anderen Spuren exakt antizipieren, um sich sicher in eine Hochgeschwindigkeitslücke einzufügen.

Redundanz und seltene Grenzfälle

Waymo betont, dass die eigenen Sensoren (eine Kombination aus Lidar, Kameras und Radar) eine 360-Grad-Sicht hätten und Objekte in bis zu drei Fußballfeldern Entfernung erkennen könnten. Entscheidender als die Sichtweite ist jedoch die Redundanz des Systems für sogenannte „Edge Cases“ (Grenzfälle).

Pierre Kreitmann, ein leitender Software-Entwickler bei Waymo, nennt als Beispiel den simulierten Totalausfall eines der dualen Bordcomputer. In diesem Szenario übernehme sofort das Backup-System, um das Fahrzeug kontrolliert zur nächsten Ausfahrt zu navigieren.

Paradoxerweise liegt eine Schwierigkeit in der Seltenheit von Ereignissen. Kritische Szenarien wie plötzliche Trümmerteile auf der Fahrbahn oder ein Reifenplatzer bei einem anderen Fahrzeug sind seltener als im Stadtverkehr.

Das Sammeln realer Trainingsdaten für diese hochgefährli­chen Situationen ist entsprechend schwierig. Waymo setzt daher massiv auf Simulationen, um diese Grenzfälle zu trainieren. Wie robust das System bereits ist, konnte kürzlich anhand veröffentlichter Unfalldaten gezeigt werden, wobei Autobahnfahrten dort noch als besonderes Risiko galten.

Mit dem Schritt auf die Autobahn grenzt sich Waymo weiter von Wettbewerbern ab. Während etwa Teslas “Full Self-Driving” (FSD) ebenfalls auf Autobahnen operiert, erfordert dieses System weiterhin einen menschlichen Sicherheitsfahrer, der die Verantwortung trägt. Waymo hingegen operiert in seinen Service-Gebieten vollständig fahrerlos (Level 4).

Der Start erfolgt dennoch schrittweise und zunächst nur für „Early-Access”-Nutzer:innen. Das Unternehmen sammelt nun unter Hochdruck reale Leistungsdaten und Feedback.

Waymo koordiniert sich nach eigenen Angaben eng mit den zuständigen Behörden wie der California Highway Patrol, um die Einhaltung lokaler Vorschriften zu gewährleisten. Die nächsten Monate werden zeigen, ob Waymos Technologie dem „Meister-Test” der Autobahn gewachsen ist.