Waymos autonome Robotaxis sorgen mit nächtlichen Hupkonzerten für Frust bei Anwohnern

Waymos autonome Robotaxis gehören in San Francisco seit kurzem zum Stadtbild, Ende Juni hat Waymo seinen fahrerlosen Taxi-Service für die breite Öffentlichkeit geöffnet. Eine kuriose Geschichte zeigt jetzt, dass dieses neue System auch seine Tücken haben kann.

Nächtliche Hupkonzerte auf Video festgehalten

Die Software-Ingenieurin Sophia Tung streamt seit August live einen Parkplatz in San Francisco, den Waymo für seine Robotertaxis gemietet hat. Dort „ruhen“ sich die Taxis in der Nacht aus, bevor sie zu den nächsten Kund:innen aufbrechen.

So weit, so gut. Doch Ruhe ist in diesem Fall nicht der ideale Begriff, denn die Robotaxis veranstalten in der Nacht immer wieder Hupkonzerte, wenn mehrere gleichzeitig auf den Parkplatz kommen und sich inmitten der bereits parkenden Fahrzeuge ihren Platz suchen.

„Verrücktes Ballett aus autonomem Parken und Hupen“

Wenn sich keine Waymos auf dem Parkplatz befinden, „beginnt die Herde mit der Rückwanderung“ unter der Woche zwischen 19 und 21 Uhr, an Freitagen und Samstagen zwischen 23 Uhr und Mitternacht, heißt es in einem über das Video gelegten Text.

Wenn sich der Parkplatz zu füllen beginnt, was laut Tung gegen 4 Uhr morgens geschieht, beginne ein „verrücktes Ballett aus autonomem Parken und Hupen“, wie The Verge berichtet. Der Lärm hält laut der Frau bis zu einer Stunde an. Wenig überraschend kommen diese nächtlichen Hupkonzerte bei den Anwohner:innen nicht gut an.

Roboter im Einsatz

Waymo reagiert auf die Vorfälle

„Die ganze Nacht hörte ich das ‚Bup Bup Bup‘ der Waymos. Ich konnte kaum schlafen, habe es buchstäblich in meinen Träumen gehört. Heute Morgen ist es immer noch so“, schrieb eine Anwohnerin auf Social Media. Sie ist damit nicht allein. Laut NBC Bay Area haben sich mehrere Anwohner:innen über das morgendliche Hupkonzert der autonomen Autos beschwert.

Waymo ist sich „bewusst, dass unsere Fahrzeuge in einigen Szenarien beim Navigieren auf unseren Parkplätzen kurz hupen können“, teilte ein Unternehmenssprecher mit – und fügte an, dass Waymo herausgefunden habe, was dieses Verhalten verursacht. Das Unternehmen arbeite daran, es zu beheben. Einige Bürger:innen von San Francisco hoffen, dass das bald gelingt.