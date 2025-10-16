Anzeige
News
Waymo kommt 2026 nach Europa: Wo die ersten autonomen Taxis fahren sollen – und was zuvor noch passieren muss

Waymo hat angekündigt, nächstes Jahr ein Robotaxi-Angebot in Europa zu starten. Wo es losgehen soll, und welche Hürde die Google-Schwester zuvor noch nehmen muss.

Von Christian Weindl
2 Min.
Waymo kommt 2026 nach Europa: Wo die ersten autonomen Taxis fahren sollen – und was zuvor noch passieren muss

Bereit für Londons Straßen? Die Robotaxis von Waymo kommen nächstes Jahr nach Europa. (Foto: Michael Vi/Shutterstock)

Das US-Unternehmen Waymo hat offiziell geplant, seine fahrerlosen Taxis schon 2026 auf Londons Straßen zu bringen. London wird damit zur ersten europäischen Stadt mit einem Waymo-Robotaxi-Netz.

In ersten Einsätzen sollen Sicherheitsfahrer hinter dem Steuer sitzen, bevor der Dienst komplett autonom zugelassen wird. Dafür müssen die Behörden von Transport for London und dem Department for Transport aber erst ihre Genehmigung erteilen.

Waymo in London: Robotaxis kommen nach Europa

Wie The Guardian berichtet, will die Tochtergesellschaft von Alphabet zum Start auf einen hybriden Ansatz setzen: Die Fahrzeuge rollen zunächst mit ausgebildeten Sicherheitspersonen auf Testfahrten durch die Stadt und sammeln Daten.

Der kommerzielle Betrieb ohne menschlichen Beifahrer ist erst vorgesehen, wenn entsprechende Zulassungen und Tests erfolgreich abgeschlossen sind. Das Unternehmen plant allerdings, schon 2026 vollautonome Fahrten anzubieten.

Auch Uber und das britische Unternehmen Wayve wollen demnächst fahrerlose Taxis auf Londons Straßen bringen.

Politische Unterstützung und Skepsis bei Taxifahrern

Die britische Regierung zeigt sich offen gegenüber dem Vorhaben. Verkehrsministerin Heidi Alexander begrüßte Waymos Ankündigung. Sie glaubt fest daran, dass das Projekt Arbeitsplätze schaffen, Investitionen fördern und dem Vereinigten Königreich helfen könnte, im Bereich der autonomen Mobilität eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Allerdings sind nicht alle glücklich über diese Offenheit gegenüber den Robotaxis. Das Londoner Taxigewerbe steht der Neuerung skeptisch gegenüber: Vertreter:innen bezeichnen die Technologie als „Jahrmarktattraktion“ und bezweifeln, dass autonome Systeme im komplexen Straßenlabyrinth der britischen Hauptstadt zuverlässig funktionieren.

Waymo in London: Das Ende der Black Cabs?

Vor allem fürchten die Fahrer:innen der ikonischen Black Cabs in London sehr wahrscheinlich um ihre Jobs, wenn die KI-Fahrzeuge den Markt übernehmen. Die Tradition der schwarzen Gefährte reicht Jahrhunderte zurück, bis zu den von Pferden gezogenen Droschken, die einst über Londons Pflaster rollten.

Waymo selbst verweist auf seine Erfahrung im US-Markt, wo das Unternehmen bereits Tausende von Fahrten autonom durchgeführt hat, und argumentiert, dass autonome Fahrzeuge bei Fußgängerunfällen deutlich sicherer seien als konventionelle Fahrzeuge.

Schon jetzt werden zivile Tests in Städten wie San Francisco, Phoenix oder Los Angeles durchgeführt. Eine kürzlich veröffentlichte Unfallstatistik lässt dabei durchaus eine positive Bilanz zu.

Allerdings sind US-amerikanische Planstädte mit ihrer meist kerzengeraden Straßenführung doch etwas anderes als die verwinkelten, über Jahrhunderte gewachsenen Straßensysteme in Europas Großstädten. Wie gut sich die Robotaxis dort zurechtfinden, wird sich zeigen müssen.

Lightyear 0: Serienreifes Solarauto in Bildern

Lightyear 0 von vorne
10 Bilder ansehen
Lightyear 0: Serienreifes Solarauto in Bildern Quelle: Lightyear

