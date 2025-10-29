Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Sackgassen-Streich gegen autonome Taxis: Waymos clevere Reaktion auf den „DDoS-Angriff“

Was passiert, wenn 50 Waymo-Taxis in eine Sackgasse fahren? Diese Frage wurde jetzt durch eine „DDoS-Attacke“ auf das Unternehmen beantwortet. Warum es sich dabei nicht um einen virtuellen Angriff handelte und wie Waymo darauf reagiert hat.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Sackgassen-Streich gegen autonome Taxis: Waymos clevere Reaktion auf den „DDoS-Angriff“
Waymo-Taxis wurden von Nutzer:innen in eine Sackgasse gelockt. (Bild: Shutterstock/Iv-olga)

Das Unternehmen Waymo hat mit seinen autonomen Fahrzeugen in den vergangenen Monaten immer wieder für – teils negative – Schlagzeilen gesorgt. So gab es Berichte über Nutzer:innen, die in ihrem Waymo gefangen waren. An anderer Stelle hat Waymo selbst die Unfallstatistik seiner Fahrzeuge veröffentlicht, um zu zeigen, wie es überhaupt dazu kam. Jetzt gerät das Unternehmen aber nicht durch ihr eigenes Werk ins Rampenlicht.

Anzeige
Anzeige

Tech-Scherzbold lockt Waymo-Autos in eine Sackgasse

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Auf X hat der selbst ernannte „Tech-Scherzbold“ Riley Walz einen weiteren Streich veröffentlicht. Dort schreibt er, dass er 50 Personen zusammengetrommelt hat, die sich allesamt an der längsten Sackgasse von San Francisco versammelt haben. Dort haben dann alle gleichzeitig über die Waymo-App ein autonomes Taxi geordert. Das Ganze beschreibt er als den weltweit ersten „DDoS-Angriff“ auf Waymo.

Ein DDoS-Angriff, also Distributed Denial of Service, zielt darauf ab, ein System mit möglichst vielen Anfragen zu überfordern. So werden etwa Webseiten durch unzählige Bot-Aufrufe in die Knie gezwungen. Das war auch bei Waymo der Plan und sollte schließlich zu einem Megastau in der Sackgasse führen und die autonomen Fahrzeuge blockieren.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Auf X schreibt Walz: „Wir sind nicht in die Fahrzeuge eingestiegen. Sie sind nach etwa zehn Minuten wieder weggefahren und haben jedem eine Gebühr von fünf US-Dollar berechnet, weil wir nicht aufgetaucht sind. […] Ich habe mich gefühlt, als wäre ich zurück in der Schule. Jeder war ausgelassen und immer wenn ein neues Fahrzeug aufgetaucht ist, gab es Jubel. Darunter waren auch drei oder vier echte Fahrer. Sie haben alle gelacht und sind direkt wieder umgekehrt“.

Tatsächlich hat Waymo die Situation laut Walz optimal gehandhabt. Nachdem sie den „DDoS-Angriff“ auf ihre Fahrzeuge mitbekommen haben, haben sie einfach sämtliche Anfragen im Umkreis um die Sackgasse herum deaktiviert. Die Sperre galt dann bis zum nächsten Morgen. Walz vermutet, dass es schon ähnliche Situationen gegeben haben muss oder noch geben wird – etwa dann, wenn ein großes Konzert in der Stadt endet und viele Personen ein Waymo-Taxi bestellen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Geschichte der Elektroautos

Schwarz-Weiß: Zwei Frauen werden von einem Chauffeur in einem Krieger-Elektroauto gefahren
11 Bilder ansehen
Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images
Top-Artikel
MIT Technology Review Waymo Elektroauto
Anzeige
Anzeige
Kommentare (1)

Community-Richtlinien

Nelson Man
25.10.2025, 01:00 Uhr

Wieso wurden die Aufträge deaktiviert?
Bei 5€ Stornokosten kann ein Taxi doch ruckzuck 50 € Stornokosten verdienen.
Ohne viel Aufwand und Spritverbrauch.

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren