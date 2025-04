Waymo-Taxi sorgt für Stau in einem Drive-in: Wie das autonome Fahrzeug in diese Lage gekommen ist

Immer wieder geraten Waymo-Taxis in die Schlagzeilen, weil sie für Probleme auf den Straßen sorgen. So gab es schon autonome Taxis, die minutenlang auf dem Parkplatz eines Flughafens kreisten oder Waymos, die Handzeichen von Bauarbeitern nicht einordnen konnten. Jetzt reiht sich eine weitere Geschichte in diese Rückschläge ein, wie KTLA 5 berichtet.

Waymo: Ein blockierter Drive-in und genervte Kund:innen

Der News-Sender berichtet anhand von Augenzeugenberichten, dass ein Waymo-Taxi in der Einfahrt eines Drive-ins einer Chick-fil-A-Filiale in Santa Monica gefahren ist – und dort nicht mehr herauskam. Zum Zeitpunkt der Komplikationen befanden sich keine Passagiere an Bord des autonomen Fahrzeugs. Wie Techcruch von Waymo erfahren hat, hatte das Taxi zuvor einen Kunden zum Parkplatz des Fast-Food-Restaurants befördert, bevor es sich im Drive-in verfing.

Laut Waymo bestand das Problem darin, dass das Fahrzeug aufgrund der geringen Breite des Drive-ins und wartender Fahrzeuge hinter sich nicht wenden konnte. Wie Augenzeugen berichten, gab es immer wieder Versuche vom Taxi, aus der Lage herauszukommen. So setzte das Waymo-Fahrzeug ruckartig zurück und hielt genauso ruckartig wenige Zentimeter später wieder an, als es ein Hindernis erkannte.

Durch die Blockade des Waymo-Taxis kam es zu einem Stau mit mehreren Fahrzeugen. Einige Chick-fil-A-Mitarbeiter:innen versuchten zwischenzeitlich, das Problem in den Griff zu bekommen. Allerdings brachten ihre Versuche, dem Auto beim Navigieren zu helfen, keine Verbesserungen. Da es sich um eine Chick-fil-A-Filiale handelte, die nur einen Drive-in bietet, musste der Betrieb kurzzeitig eingestellt werden.

Laut Chick-fil-A wurde der Drive-in gesperrt, während Waymo das Taxi aus der prekären Lage befreite. In der Zwischenzeit konnten Kund:innen noch an den Walk-in-Schalter gehen und dort ihre Bestellung aufgeben. Glücklicherweise kam es bei dem Vorfall weder zu Personen- noch zu Sachschäden. Gegenüber KTLA 5 sagte ein Waymo-Sprecher abschließend, dass das Unternehmen weiterhin die angebotenen Dienste verbessert und an Updates arbeitet, die solche Vorfälle in Zukunft verhindern sollen.

