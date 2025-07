„We trained your machines“: Tiktok will deutsche Mitarbeiter durch KI ersetzen

Was lange Zeit nur eine vage Angst war, wird jetzt immer öfter Realität: Die Anzahl der Menschen, die ihre Arbeitsplätze an Künstliche Intelligenz verlieren, steigt – das betrifft jetzt auch Beschäftigte der Video-Plattform Tiktok. Wie die FAZ berichtet, protestierten am Donnerstag mehrere Dutzend Mitarbeiter:innen gegen geplante Stellenstreichungen vor der Deutschlandzentrale in Berlin. Auch die Gewerkschaft Verdi warnt vor weitreichenden Folgen für Arbeitsbedingungen und Plattform-Sicherheit.

Tiktok will Content-Moderation automatisieren

Tiktok zählt zu den einflussreichsten sozialen Netzwerken weltweit. Die App des chinesischen Mutterkonzerns Bytedance verzeichnet allein in Deutschland 24,2 Millionen Nutzer:innen und hat sich längst über die Zielgruppe der Generation Z hinaus etabliert. Weltweit nutzen mehr als eine Milliarde Menschen regelmäßig die Plattform. Doch trotz dieses Erfolgs sorgt Tiktok derzeit vor allem bei den eigenen Angestellten für Unmut.

Das Unternehmen betreibt mehrere Standorte in Deutschland: Neben Düsseldorf und München ist die Zentrale in Berlin angesiedelt. Hier könnten in naher Zukunft bis zu 150 Stellen wegfallen. Begründet wird dieser Schritt dadurch, dass Aufgaben in der Content-Moderation künftig verstärkt durch KI-Systeme übernommen werden sollen. Damit würde hauptsächlich ein Algorithmus darüber entscheiden, welche Inhalte gegen die Plattformregeln verstoßen. Aus Protest gegen diese Entwicklung versammelten sich mehrere Dutzend Beschäftigte vor dem Berliner Firmensitz.

Verdi befürchtet höhere psychische Belastung

Die Protestaktion wurde von der Gewerkschaft Verdi organisiert. Auf einem der Plakate war zu lesen: „We trained your machines. Pay us what we deserve.“ Das ist eine deutliche Anspielung darauf, dass viele der betroffenen Mitarbeiter:innenn an der Schulung der KI selbst beteiligt waren. Jetzt droht ihnen ausgerechnet durch diese Technologie der Arbeitsplatzverlust. Tiktok erklärte auf Anfrage, man befinde sich in Gesprächen mit dem Betriebsrat. Ziel sei es, die Sicherheitsaktivitäten standortübergreifend zu bündeln, um Prozesse effizienter zu gestalten.

Verdi beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Die Gewerkschaft warnt nicht nur vor dem Wegfall von Arbeitsplätzen, sondern auch vor schlechteren Arbeitsbedingungen für das verbleibende Moderationsteam – insbesondere mit Blick auf die psychische Belastung durch die tägliche Sichtung gewaltvoller oder verstörender Inhalte. Schon heute seien viele Moderator:innen stark belastet.

Mehr Effizienz – auf Kosten der Sicherheit?

Laut Verdi könnte auch die Qualität der Moderation unter dem zunehmenden KI-Einsatz leiden. Automatisierte Systeme seien weniger zuverlässig darin, problematische Inhalte zu erkennen und angemessen zu bewerten. Dadurch könnten mehr ungeeignete Beiträge auf der Plattform sichtbar werden. Tiktok betont hingegen, sich weiterhin voll und ganz für die Sicherheit und Integrität der Plattform einsetzen zu wollen. Wie dies gewährleistet werden soll, wenn menschliche Kontrollmechanismen reduziert werden, bleibt bislang allerdings unklar.