Wear OS 4 kommt: Smartwatch-Update für bessere Laufzeit und mehr Apps

Zwei Jahre nach Ankündigung des großen Umbaus von Wear OS zusammen mit Samsung liefert Google einen ersten Ausblick auf das nächste große Update: Der Entwickler verspricht mit dem Release von Wear OS 4, der in der zweiten Jahreshälfte erwartet wird, dass Nutzer:innen mehr direkt vom Handgelenk aus erledigen zu können.

Wear OS 4 bringt mehr Apps: Gmail, Whatsapp und weitere

Laut Google soll Wear OS 4 unter anderem zusätzliche Funktionen der Google-App auf die Smartwatch bringen. Mittels neuer Steuerelemente in der neuen Google-Home-App lässt sich außerdem über die Benachrichtigungen einsehen, wer die (Nest-)Türklingel betätigt hat. Selbst die Tür aus der Ferne aufzuschließen sei möglich und allerhand mehr.

Noch für dieses Jahr verspricht Google zudem, auf zwei Workspace-Features (ehemals G‑Suite) zugreifen zu können: Sowohl Gmail als auch der Google Kalender sollen auf Wear OS 4 landen. Per Smartwatch soll es dann möglich sein, E‑Mails schnell zu beantworten, den Terminkalender zu checken, sich Veranstaltungen anzeigen zu lassen oder den Status von Aufgaben im Kalender zu aktualisieren.

Auch weitere Apps sollen neue Funktionen erhalten: So wird etwa Whatsapp in den kommenden Wochen die erste Smartwatch-App auf den Markt bringen, mit der ihr neue Unterhaltungen beginnen, Nachrichten per Sprache beantworten und Anrufe über die Wear-OS-Uhr annehmen könnt.

Erweitert werden mit Wear OS 4 auch die Kacheln, die einen schnellen Blick auf relevante Informationen liefern. „In Kürze“ werden etwa drei neue Spotify-Kacheln veröffentlicht, mit denen neue Episoden der Lieblingspodcasts abgespielt, die Lieblingsmusik abgerufen und eine vom „Spotify-DJ“ für euch zusammengestellte Musikauswahl abgespielt werden können. Auch eine Peloton-Kachel wird es geben, um Trainingszeiten zu verfolgen und Fitnessziele im Blick zu behalten.

Wear OS 4 soll Smartwatches mehr Laufzeit verleihen

Mit der neuen OS-Version sollen laut Google Smartwatches wie die Pixel Watch (Test) und Samsungs Galaxy Watches „schneller, sicherer und mit einer längeren Akkulaufzeit laufen“. Weiter soll das nächste Update im Laufe des Jahres mehr Features bringen, etwa „neue und verbesserte Zugangsmöglichkeiten wie eine schnellere und zuverlässigere Text-to-Speech-Erfahrung“.

Außerdem soll Wear OS 4 Unterstützung für die Sicherung und Wiederherstellung von Smartwatches bringen, damit Daten und Einstellungen sicher zwischen Uhren übertragen werden können. Zudem soll es möglich sein, bei der Einrichtung einer Uhr vom Smartphone aus, alle Berechtigungen, die ihr auf dem Telefon erteilt habt, automatisch übertragen zu lassen.

Weiter hat Google das sogenannte Watch Face Format eingeführt: Das in Zusammenarbeit mit Samsung entwickelte Ziffernblattformat soll Entwickler:innen und Designern dabei helfen, schnell und einfach „qualitativ hochwertige und energieeffiziente Watch-Faces“ für Wear OS 4 zu erstellen.

Eine große Frage dürfte Besitzer:innen von etwas älteren Wear-OS-Smartwatches plagen, die nicht von Samsung oder Google stammen. Und zwar, wann sie ihr versprochenes Wear-OS-Update erhalten. Denn während Google schon Wear OS 4 ankündigt, haben sie noch nicht ein mal das Update auf Wear OS 3 bekommen.

Im Laufe des Sommers und Herbsts dürften Samsung und Google derweil ihre nächsten Smartwatch-Generationen in Form der Galaxy-Watch-6-Serie und der Pixel Watch 2 präsentieren.