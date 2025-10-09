Anzeige
Wear OS 6 erreicht Pixel Watch 2 und 3: Was es kann – und warum ältere Google-Uhren leer ausgehen

Google hat mit der Verteilung des Wear OS 6-Updates für seine Pixel Watch 2 und 3 begonnen. Die neue Software bringt neues Design und verspricht längere Akkulaufzeit.

1 Min.
Wear OS 6 erreicht Pixel Watch 2 und 3: Was es kann – und warum ältere Google-Uhren leer ausgehen

Pixel Watch 3 (Bild: t3n)

Gute Nachrichten für Träger der Computeruhr Pixel Watch: Google verteilt seit Mittwochabend das im Mai angekündigte Update auf Wear OS 6 für die Baureihen 2 und 3. Sowohl WLAN- als auch LTE-Varianten erhalten die neue Betriebssystem-Version mit der Buildnummer BP3A.250905.014.W3. Die Aktualisierung erscheint einen Tag vor dem Verkaufsstart der neuen Pixel Watch 4.

Die allererste Pixel Watch von 2022 bleibt beim Update-Rollout zunächst außen vor. Google nennt keinen Grund für diese Verzögerung, obwohl der offizielle Softwaresupport für das Gerät noch bis mindestens Oktober 2025 läuft.

Das bringt Wear OS 6 mit Material 3 Expressive

Mit dem Update erhalten die Smartwatches das neue Design im Stil Material 3 Expressive, das Google bereits Anfang September mit Android 16 QPR1 für Pixel-Smartphones ab der 6. Generation eingeführt hat. Das neue Erscheinungsbild umfasst dynamische Farben, die auf dem gewählten Zifferblatt basieren, sowie eine aktualisierte Tastatur auf dem Sperrbildschirm.

Die Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen wurden neu gestaltet, um den begrenzten Bildschirmplatz besser zu nutzen. Auch Apps wie „Alarm“, „Stoppuhr“ und „Timer“ erscheinen im neuen Design. Einige Anwendungen wie Fitbit hatten bereits vorab ein Update basierend auf Material 3 Expressive erhalten, damit der Look passt.

Verbesserte Akkulaufzeit

Neben den optischen Neuerungen soll Wear OS 6 auch den Stromverbrauch optimieren. Google verspricht eine bis zu 10 Prozent längere Akkulaufzeit für die aktualisierten Geräte.

In einem Supportdokument erklärt Google, dass „alle berechtigten Pixel Watch-Geräte ab heute Wear OS 6 über das Software-Update vom Oktober 2025“ erhalten. Die Verteilung erfolgt schrittweise und kann je nach Netzbetreiber und Gerät einige Wochen dauern. Nutzer werden auf ihrer Uhr benachrichtigt, sobald das Update für ihr Gerät verfügbar ist.

