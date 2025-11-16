„Das ganze Modell könnte zusammenbrechen“: Web-Erfinder warnt vor KI-Browsern

Mit Atlas und Comet haben kürzlich OpenAI und Perplexity eigene KI-Browser auf den Markt gebracht. Google und Microsoft ziehen nach und rüsten ihre Browser zunehmend mit KI-Funktionen aus. Tim Berners-Lee, HTML-Entwickler und Web-Erfinder, bezeichnet diese Entwicklungen auf der einen Seite zwar als „aufregend und innovativ“.

Anzeige Anzeige

KI-Browser: Berners-Lee sieht viele Risiken

Die Risiken würden seiner Meinung nach aber überwiegen, wie Berners-Lee gegenüber dem The-Verge-Podcast Decoder erklärte. Insbesondere störe ihn die Verschiebung weg von offenen Webstandards hin zu abgeschotteten Systemen.

Wenn Nutzer:innen die Informationen ausschließlich von den KI-Browsern erhielten und nicht mehr die Webseiten besuchen würden, „könnte das ganze Modell zusammenbrechen“, so Berners-Lee. Damit stünde das fundamentale Prinzip des Internets, die Verlinkungsstruktur, auf dem Spiel.

Anzeige Anzeige

Kommt ein Konsortium für KI-Standards?

Noch immer würden er und das World Wide Web Consortium (W3C), dem er vorsteht, dafür kämpfen, dem Individuum im Web ein Gefühl der Souveränität als Peer mit allen anderen Menschen zu verleihen. Ob es ein dem W3C vergleichbares Konsortium für KI geben könnte, das gemeinsame Standards aufstellt, sieht Berners-Lee derzeit aber nicht, wie Golem schreibt.

Eine Zusammenarbeit und Interoperabilität werde wohl nicht ohne staatliche Eingriffe möglich sein, befürchtet der Web-Erfinder. Sorge bereite ihm die Marktkonzentration. Aktuell würden eine Handvoll Konzerne das gesamte digitale Leben kontrollieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Hier hat Berners-Lee mit seiner Firma Inrupt eine Gegenstrategie entwickelt: sogenannte digitale Datenwälder. Dabei sollen die Nutzer:innen ihre persönlichen Daten selbst speichern und kontrollieren. Eine Art persönliche KI würde dann Zugang erhalten – was sie laut dem Experten deutlich leistungsfähiger als aktuelle Lösungen mache.

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Bis das von Inrupt entwickelte Solid-Projekt marktreif ist, soll es aber noch ein bis zwei Jahre dauern. Bisher ist die Lösung vorrangig für Entwickler:innen zugänglich.

Anzeige Anzeige

Wettbewerb bei Browsern stärkt Innovation

Optimistisch äußerte sich Berners-Lee derweil in puncto Wettbewerb im Browserbereich. Speziell die Öffnung des iPhones für alternative Browser-Engines sorge hier für eine verbesserte Innovationsfähigkeit. Dadurch könne die Balance zwischen Web-Apps und nativen Apps neu justiert werden.