News
Dank Gravitationslinse: Webb-Teleskop findet wohl die ersten Sterne des Universums

Bisher galten die ersten nach dem Urknall entstandenen Sterne, die Population-III-Sterne, als zu weit entfernt, um sie von der Erde aus zu sehen. Per James-Webb-Teleskop und Gravitationslinsen-Effekt könnten die Ursterne jetzt aber gefunden worden sein.

Von Jörn Brien
2 Min.
MACS-J0416.1-2403 Galaxie
MACS-J0416.1-2403: Gravitationslinse für Urstern-Entdeckung. (Bild: Nasa, Esa, CSA, STScI, Jose Diego (IFCA), Jordan D'Silva (UWA), Anton Koekemoer (STScI), Jake Summers (ASU), Rogier Windhorst (ASU), Haojing Yan (University of Missouri); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

Etwa 200 Millionen Jahre nach dem Urknall soll sich das Universum so weit ausgedehnt und abgekühlt haben, dass erste Wasserstoffatome gebildet werden konnten. Mit den darauffolgenden ersten Sternen, den primär aus Wasserstoff und Helium bestehenden sogenannten Population-III-Sternen, endete das kosmische dunkle Zeitalter.

Ursterne waren wohl riesig und schwer

Weil zu diesem Zeitpunkt schwere Elemente weitgehend fehlten, konnte das aus Wasserstoff und Helium bestehende sternenbildende Gas nicht gut abkühlen. Daher soll es sich bei den Ursternen um riesige und extrem massereiche Sterne handeln, die dem Hundert- bis Tausendfachen der Sonnenmasse entsprechen.

Dass sie bisher noch nicht gefunden werden konnten, liegt daran, dass die Population-III-Sterne eine vergleichsweise kurze Lebenszeit hatten, sich in kleinen Clustern und enorm weit weg befinden. „Das macht sie sehr schwach“, wie der Astronom Eli Visbal von der Universität von Toledo gegenüber Space.com sagte.

Gravitationslinse hilft bei Entdeckung

Dass Visbal und sein Team den Ursternen jetzt dennoch auf die Spur gekommen sein könnten, liegt an der hohen Empfindlichkeit des James-Webb-Teleskops und einem Gravitationslinse genannten Effekt. Der etwa 4,5 Milliarden Lichtjahren entfernte Galaxienhaufen MACS J0416.1-2403 wirkt dadurch als Vergrößerungsglas, wodurch das Licht der dahinter liegenden Galaxie LAP1-B um das Hundertfache verstärkt wird.

Das von LAP1-B ausgesendete Licht ist seit rund 13 Milliarden Jahren unterwegs. Das heißt, dass die Forscher:innen damit in eine Vergangenheit schauen können, die rund 800 Millionen Jahre nach dem Urknall stattgefunden hat.

Erstmals Population-III-Sterne gefunden?

Sollte es sich bei den in LAP1-B enthaltenen Objekten tatsächlich um Population-III-Sterne handeln, wäre es laut Visbal das erste Mal, dass die Ursterne beobachtet werden konnten. Ihre Forschungsergebnisse haben die Astronom:innen im Fachjournal The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

Für die erstmalige Entdeckung von Population-III-Sternen spricht, dass die Sterne in LAP1-B von Gas mit minimalen Metallspuren umgeben sind und in Gruppen von etwa 1.000 Sonnenmassen auftauchen. Für Astronom:innen wäre das ein Glücksfall, denn so könnten sie mehr über die frühesten Stadien der Galaxienbildung und Evolution erfahren.

Für Visbal und sein Team stehen zunächst weitere Untersuchungen an, um herauszufinden, ob es sich bei den entdeckten Sternen tatsächlich um die ersten Sterne handelt. So sollen detaillierte Simulationen des Übergangs von Population-III- zu Population-II-Sternen durchgeführt und mit Objekten im Spektrum von LAP1-B abgeglichen werden.

Mögliche weitere Ursterne auffindbar

Die Forscher:innen nehmen aber noch etwas aus der möglichen ersten Entdeckung der Ursterne mit: Sie sind guter Hoffnung, dass sie dank ähnlicher Gravitationslinsen wie dem Galaxienhaufen MACS J0416.1-2403 künftig weitere Hinweise auf Population-III-Sterne finden könnten.

