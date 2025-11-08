Webdesigner überflüssig? So gut ist der KI-Baukasten Onepage AI

In den 90er und 2000er Jahren waren noch mindestens Kenntnisse in HTML und CSS nötig, um eigene Webseiten zu bauen. Dadurch hatten Webdesigner:innen mehr Raum für kreative Freiheit, was zu hochindividuellen, aber nicht immer optisch ansprechenden Seiten geführt hat. Heutzutage nehmen einem Homepagebaukästen einen Großteil dieser Fleißarbeit ab. Jetzt können wir Seiten mit wenigen Klicks aus vorhandenen Modulen zusammenstückeln, optimieren und veröffentlichen.

Wie in allen anderen Softwarezweigen spielt generative KI auch hier eine immer größere Rolle. Anbieter wie Squarespace bauen KI-Chatbots in unterschiedlicher Tiefe in ihre Systeme ein und wollen damit den Prozess der Website-Erstellung verschlanken und weiter vereinfachen. In unserem Test der KI-Chatbots von Wix und WordPress.com ist das Ergebnis allerdings durchwachsen. Onepage AI, das KI-Addon zum 2018 gegründeten deutschen Homepagebaukastenbetreiber Onepage, verspricht eine bessere Erfahrung als die teilweise deutlich größere Konkurrenz.

Onepage AI ausprobiert: Das kann der KI-Homepage-Baukasten wirklich

So sollen sich in durchschnittlich 17 Sekunden ganze Homepages und Marketing-Funnel bauen lassen. Dabei erledigt die integrierte KI, die von Google- und OpenAI-Modellen angetrieben wird, 90 Prozent der Arbeit. Währenddessen können wir uns zurücklehnen und müssen zum Schluss nur noch minimale Änderungen am fertigen Produkt vornehmen. Aber ist das Tool nicht nur schnell, sondern auch wirklich gut? Ist die Behauptung, dass wir nur noch zehn Prozent der Arbeit übernehmen müssen, Marketing oder Realität? In unserer zweiten Folge t3n Tool Time fühlen wir dem KI-Baukasten auf den Zahn:

