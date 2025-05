Weekly: Gentherapie, Podcast-Folge über Spotify

Das Baby Kyle Junior ist zwar erst neun Monate alt, aber schon sehr berühmt – aus einem medizinischen Anlass: Es wurde in den USA mit einer auf ihn zugeschnittenen Gentherapie behandelt und damit seine Überlebenschancen deutlich verbessert. Das Kind kam im August letztes Jahr zur Welt und die Ärzt:innen bemerkten schnell Auffälligkeiten bei ihm: Es war lethargisch und litt an Atemnot. Durch Tests wurde festgestellt, dass sich in seinem Blut Ammonium ansammelt. Dann folgte die Diagnose: CPS1-Mangel, der durch einen besonders ungewöhnlichen Gendefekt verursacht wird. Für die Eltern muss das ein Schock gewesen sein. Aber Forscher:innen hatten sofort eine Idee, wie man dem Baby helfen konnte. Andrea Hoferichter, Redakteurin bei MIT Technology Review, hat das auch interessiert, und berichtet, was die Ärzt:innen bei Baby „KJ“ unternommen haben.

Außerdem im Weekly:

Tipp der Woche: Folge „How Spotify hacked our ears (and our data)" des Podcasts „Switched on Pop"

