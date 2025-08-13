Weekly: GPT-5, SailGP als Reportage

Dieser frische Podcast ist gewissermaßen eine Sondersendung, denn OpenAI hat sein neues KI-Modell GPT-5 veröffentlicht. Wolfgang Stieler, Redakteur von MIT Technology Review, hat sich das neue ChatGPT näher angesehen und es mit verschiedenen Aufgaben auf die Probe gestellt. Wie GPT-5 dabei abgeschnitten hat und wie Wolfgang die neuen Fähigkeiten einschätzt, davon wird er erzählen.

Tipp der Woche: die Reportage „Die Formel 1 des Segelsports“ in der ZDF-Mediathek

