Weekly: KI-Blase, CO2-Speicher, Kryptographie bei Maria Stuart

Erst kürzlich äußerte sich Mark Zuckerberg zu der Frage, ob die KI-Blase zu platzen droht. In einem neuen Podcast namens Access lässt er durchblicken, dass er zwar die Gefahr von Fehlinvestitionen sieht, allerdings sieht er die Chance durch KI als viel größer an. Deshalb müsse Meta da mitschwimmen, um nichts zu verpassen. Es ist wenig überraschend, dass Zuckerberg diese Ansicht vertritt. Mit Meta ist er mitten im KI-Game. Deshalb wollen wir mal einen neutraleren Blick auf die Lage werfen. Florian Zandt, Redakteur von t3n, gibt eine Übersicht, über die vier Warnzeichen, dass es sich um eine KI-Blase handelt.

Außerdem im Weekly:

Klimaneutralität: Die Bundesregierung will emittiertes CO₂ unterirdisch speichern. Forscher:innen haben dazu Gebiete unter der Nordsee bewertet. Wir geben Einblick in die Ergebnisse und die Technologie.

Tipp der Woche: Dokumentarfilm „Die geheimen Briefe der Maria Stuart“ in der arte-Mediathek.

