Weekly: KI in der Medizin, KI gegen Stau, Doku über Pilotinnen

Der Einsatz von KI in der Medizin ist einer der sensibelsten Anwendungen. Da kommt es auf die zugrundeliegenden Daten und die resultierenden Ergebnisse an. Halluzinationen oder falsche Ergebnisse können fatale Auswirkungen haben. Microsoft hat kürzlich seine Forschungsergebnisse über eine KI veröffentlicht, die so urteilt Microsoft selbst, „einen Weg zur medizinischen Superintelligenz“ bedeutet. Dabei handelt es sich um ein System, das sie Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO) nennen und das Krankheiten viermal genauer vorhersagen und kostengünstiger diagnostizieren können soll als eine Gruppe erfahrener Ärzte und Ärztinnen. Wie genau die KI dabei vorgeht und welche Fallstricke es dabei gibt, erläutert Wolfgang Stieler, Redakteur von MIT Technology Review.

Außerdem im Weekly:

Mobilität: An welchen Punkten KI eine Rolle bei der Stauprognose und Stauvermeidung spielen kann, berichtet Gregor Honsel, Redakteur von MIT Technology Review.

Tipp der Woche: Arte-Doku „Die ersten Fliegerinnen – zwischen Triumph und Tragödie“

