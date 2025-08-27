Weekly: KI in der Schule, Bauen und Wohnen, Sonnensystem-Doku
Die Schülerinnen und Schüler einiger Bundesländer sind schon wieder aus den Sommerferien zurück im Klassenraum und müssen sich mit Deutsch, Mathematik und Bio herumschlagen. Und wahrscheinlich kommt bei der Beantwortung der Hausaufgaben auch mal ChatGPT zum Einsatz. Den Start zum neuen Schuljahr haben wir zum Anlass genommen, um mal nachzufragen, wie es denn inzwischen aussieht mit dem Thema KI in der Schule – also sowohl aus Sicht der Lehrenden als auch der Lernenden. Dazu hat Andrea Hoferichter, Redakteurin von MIT Technology Review, mit der Bildungsforscherin Rebecca Lazarides gesprochen (Plus-Angebot). Was sie erfahren hat, berichtet Andrea im Podcast.
Außerdem im Weekly:
- Neubau oder Altbestand gegen Wohnungsmangel: In seiner großen Bestandsaufnahme (Plus-Angebot) hat sich Gregor Honsel, Redakteur von MIT Technology Review, mit der Bau-Situation in Deutschland beschäftigt. Was er bei seiner Recherche gelernt hat, erzählt er im Podcast.
- Medien-Tipp: „Eine Reise durch das Sonnensystem“ in der ZDF-Mediathek.
