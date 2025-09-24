Weekly: KI zur Diagnose von Krankheiten, Quantenmechanik-Doku

Mit dem bedeutungsschweren Namen Delphi-2M hat ein internationales Forscherteam sein KI-Modell versehen. Wie das gleichnamige Orakel aus der griechischen Mythologie seine Weissagungen preisgab, so soll das Tool ebenso einen Blick in die Zukunft werfen und dabei prognostizieren, ob eine Einzelperson eine von über 1.000 Krankheiten bekommen und ob der Tod in den nächsten 20 Jahren eintreten wird. Das allein klingt schon beeindruckend, doch Wolfgang Stieler, Redakteur von MIT Technology Review, erklärt zum einen, was das Modell bietet, worauf bislang kein anderes Modell ausgelegt war – und warum auch dieses Tool seine Grenzen und Gefahren hat.

Außerdem im Weekly:

Tipp der Woche: arte-Doku „Quantenmechanik – Die Entschlüsselung der Welt“

