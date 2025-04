Weekly: Laderekord für E-Auto-Akku, neue Bausteine, Film „Metropolis“

Der größte Batteriehersteller der Welt, CATL, gab jüngst bekannt, einen neuen Rekord bei der Ladeleistung seiner neuen Akku-Entwicklung erreicht zu haben: 500 Kilometer Reichweite in 5 Minuten Ladezeit. Runtergerechnet sind damit in der Spitze 2,5 Kilometer Reichweite pro Sekunde möglich. Insgesamt soll die Batterie eine Reichweite von 800 Kilometern liefern. Eine derartige Schnelligkeit regt den TR-Redakteur Gregor Honsel zu einigen Überlegungen an, welche Auswirkungen solche Leistungen auf die Entwicklung von Elektroautos haben könnten.

Außerdem im Weekly:

Neue Bausteine aus Süßkram-Resten – wie das funktioniert, erklärt TR-Redakteurin Andrea Hoferichter.

Tipp der Woche: der Film-Klassiker „Metropolis“

Gewinnspiel:

Es läuft noch immer unser Gewinnspiel zur Feier der 100. Ausgabe unseres Weekly-Podcasts (am 2.4.2025). Für die Treue möchten wir uns bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken. Deshalb verschenken wir 3x ein sechsmonatiges Plus-Abo. Das bedeutet: sechs Monate kostenfreier Zugang zu unseren Plus-Artikeln von MIT Technology Review und unserer Partner-Marke t3n. Zur Teilnahme am Gewinnspiel, das vom 2.4.2025 bis einschließlich 30.4.2025 läuft.

