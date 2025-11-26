Weekly: Mini-Atomreaktoren, Erwin Schrödinger, Buch über Solarenergie

Große Atomwerke haben vermutlich ihre beste Zeit hinter sich. Aber bei den kleinen modularen AKW tut sich derzeit einiges – technologisch und auch regulatorisch. Auch politisch haben sie Fürsprecher, unter anderem Donald Trump und Markus Söder. Dank einer gelockerten Regulierung in den USA für rund ein Dutzend Startups, die diese Mini-Meiler entwickeln, wurde kürzlich ein Erfolg gemeldet. „Kritikalität“ sei erreicht worden, hieß es. Was dahintersteckt, und ob die Mini-AKWs schon bald Atomstrom liefern werden, ordnet Wolfgang Stieler, Redakteur bei MIT Technology Review, ein.

Um Erwin Schrödinger, Nobelpreisträger und einer der Väter der Quantenphysik, ranken sich viele Mythen – vor allem was sein Verhältnis zu jungen Frauen betrifft. Die Quelle der Gerüchte ist eine schlecht recherchierte, sexualisierte und zum Teil zusammenfantasierte Biografie. Was ein fachkundiges Ehepaar aus Berlin mit Zugang zu Schrödingers Nachlass dazu zu sagen hat, berichtet Andrea Hoferichter, ebenfalls Redakteurin bei MIT Technology Review.

In eigener Sache: Ab Dezember erscheinen neue Folgen des Weeklys immer donnerstags. Die nächste Folge hört ihr am 4. Dezember.

Außerdem im Weekly:

Tipp der Woche: Buch „Deutsches Sonnenmärchen“

