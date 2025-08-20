Anzeige
MIT Technology Review Podcast
Weekly: Perplexity AI, Klima-Kipppunkte, Spotify-Playlisten-Export

Wie sich Perplexity AI am Markt schlägt, welche Beispiele es für positive Klima-Kipppunkte gibt und wie man seine Playlisten zum nächsten Musik-Streamingdienst bekommt, erfahrt ihr in der neuen Podcast-Folge.

Von Jenny Lepies
1 Min.
(Bild: MIT Technology Review)

In der vergangenen Woche sorgte ein Kaufangebot für Aufsehen: Das KI-Startup Perplexity AI hat für den Google Webbrowser Chrome 34,5 Milliarden US-Dollar geboten. Erstmal wundert man sich vielleicht darüber, denn zum Verkauf steht der Browser zunächst einmal gar nicht. Aber wenn man aber die Marktlage von Google näher anschaut, wird der Hintergrund dieser Strategie ersichtlicher. Google steht nämlich unter Zugzwang: In den USA könnte ein Gerichtsurteil den Konzern zwingen, sich von Chrome zu trennen, da das Gericht eine Monopolstellung des Suchgiganten sieht. Perplexity ist vor allem bekannt für seine eigene Suchmaschine auf Basis generativer KI. Welche Köpfe hinter der Firma stecken und wie sie sich im KI-Markt schlägt, berichtet Florian Zandt, Redakteur bei t3n.

Außerdem im Weekly:

Hinweis: Dieser Podcast wird durch Sponsorings unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.

Eine Übersicht über alle bisherigen Weekly-Folgen gibt es hier. 

