MIT Technology Review Podcast
Weekly: Physik-Nobelpreis für Quantenchips, Doku über einen Film-Diebstahl

Wir ordnen die Forschung der drei Physiker ein, die jetzt den Nobelpreis erhalten haben. Außerdem empfehlen wir die Doku „Der talentierte Mr. F“.

Von Jenny Lepies
1 Min.
(Bild: MIT Technology Review)

Wir befinden uns mitten in der Nobelpreis-Woche: Gestern wurde die Auszeichnung für besondere Forschung in der Physik vergeben. Wir hatten zuvor sehr stark mit Quantenphysiker:innen gerechnet. Denn das Jahr 2025 ist das 100. Jubiläum der Quantenwissenschaft und Quantentechnologie. Hinter der Entwicklung dieser Quantenmechanik in den 1920er Jahren stecken so viele schlaue Köpfe, Physiker wie Mathematiker, die auch wie zum Beispiel Werner Heisenberg oder Max Planck bereits in der Vergangenheit den Nobelpreis erhalten haben. Jetzt haben John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis den Physik-Nobelpreis bekommen. Ausgezeichnet wird damit, so das Nobel-Komitee, „die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunnelns und der Energiequantisierung in einem elektrischen Stromkreis“. Wolfgang Stieler, Redakteur bei MIT Technology Review, hat die Bekanntgabe verfolgt und ordnet die Errungenschaft ein.

Außerdem im Weekly:

  • Tipp der Woche: die aufwühlende Doku „Der talentierte Mr. F“

Hinweis: Dieser Podcast wird durch Sponsorings unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.

Eine Übersicht über alle bisherigen Weekly-Folgen gibt es hier.

