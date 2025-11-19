Anzeige
MIT Technology Review Podcast
Verpasse keine News mehr!

Weekly: Reiche und die Wärmepumpen, Quantentechnologie und Plattform für Quantencomputing

Um die Pläne von der Streichung der Heizungsförderung und um den Stand der Quantentechnologie geht es in der heutigen Folge. Dazu der Medientipp: die Plattform brilliant.org.

Von Jenny Lepies
1 Min.
Artikel merken
(Bild: MIT Technology Review)

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will auf „mehr Eigenverantwortung“ setzen, wenn es um den Austausch alter Heizungsanlagen geht. Die Förderung für Privathaushalte, etwa für Wärmepumpen, könnte damit Einschnitte erfahren. Er beläuft sich insgesamt für Deutschland auf eine Milliardenhöhe. Bisher wird der Einbau einer klimafreundlicheren Heizung mit maximal 70 Prozent bezuschusst. In Summe ausgedrückt könnten das bis zu 21.000 Euro sein. Davon möchte Reiche wegkommen und die Energiepolitik marktwirtschaftlicher ausrichten. Gregor Honsel, Redakteur bei MIT Technology Review, berichtet, wie Reiche vorgegangen ist und welche Auswirkungen das haben wird.

Ähnlich wie bei KI werden mit der Quantentechnologie große Versprechen gemacht. Deswegen wird darin viel Geld investiert, für die verschiedensten Bereiche – immer in der Hoffnung, dass Quanteneffekte diese oder jene Technologie weiter voranbringen. Wolfgang Stieler, Redakteur bei MIT Technology Review, gibt einen Einblick in die spannendsten Bereiche, die die Quantentechnologie derzeit prägt.

Außerdem im Weekly:

  • Tipp der Woche: die Online-Lern-Plattform brilliant.org für MINT-Disziplinen und Quantencomputing

Hinweis: Dieser Podcast wird durch Sponsorings unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.

Eine Übersicht über alle bisherigen Weekly-Folgen gibt es hier.

