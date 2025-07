Weekly: Roboter auf der Automatica, Longevity, Doku „Don’t die“

Vom 24. bis 27. Juni hat letzte Woche die Automatica in München stattgefunden. Sie ist vergleichbar mit der Hannover Messe, aber der Schwerpunkt liegt bei der Automatica eindeutig auf den Themen Automation und Robotik. Daher bietet sie eine gute Möglichkeit, um einen Stand der Technik einzusehen. 800 Aussteller zeigten in sechs Hallen rund 1.200 Roboter – die meisten allerdings in Form von konventionellen, fest montierten Roboterarmen. Dennoch standen auch die humanoiden Roboter, also menschenähnliche, zweibeinige Maschinen, im Mittelpunkt. Besonders die Industrie ist daran interessiert. Aber bis ihr großflächiger Einsatz dort möglich ist, müssen noch einige Hürden gemeistert werden, wie Wolfgang Stieler, Redakteur für MIT Technology Review, berichtet. Er war in München vor Ort und erzählt von seinen Eindrücken.

Außerdem im Weekly:

Longevity: Alisa Pankau, Redaktionsvolontärin von MIT Technology Review, hat zwei Langlebigkeits-Anhänger getroffen und berichtet, wie deren Alltag aussieht

Tipp der Woche: die Netflix-Doku „Don’t die“

