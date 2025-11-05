Weekly: Schlafmangel, induktives Laden, Doku über Sicherheit im Museum

Es ist eine leicht vorstellbare Analogie: Unser Gehirn arbeitet wie ein Geschirrspüler und schmeißt nachts ein Reinigungsprogramm an, um Abfallstoffe aus dem System zu schwemmen. Statt Spültabs erledigt die Reinigung Gehirnflüssigkeit, die in Wellen unseren Denkapparat flutet. Das soll ernsthafte Krankheiten verhindern. Was diesen wichtigen Spülvorgang auslöst, haben Forscher:innen bereits herausgefunden. Andrea Hoferichter, Redakteurin bei MIT Technology Review, hat das Thema weiterverfolgt. Sie ist auf eine neue Studie gestoßen, bei der MIT-Forscher:innen untersucht haben, wie sich Schlafentzug auf diesen nächtlichen Spülvorgang auswirkt. Im Podcast erzählt sie, was die Proband:innen für die Untersuchung machen mussten – und was dabei herausgekommen ist.

Anzeige Anzeige

Außerdem im Weekly:

In Bayern wurde auf einem Autobahnabschnitt eine Teststrecke für induktives Laden in Betrieb genommen. Ob das Aufladen von Elektroautos während der Fahrt praktikabel ist, ordnet Gregor Honsel, Redakteur bei MIT Technology Review, ein.

Tipp der Woche: Doku in der 3sat-Mediathek „Profiler im Museum – Mit Geheimdienstmethoden gegen Diebesbanden“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Hinweis: Dieser Podcast wird durch Sponsorings unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.

Anzeige Anzeige

Eine Übersicht über alle bisherigen Weekly-Folgen gibt es hier.