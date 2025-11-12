Anzeige
MIT Technology Review Podcast
Verpasse keine News mehr!

Weekly: Seltene Erden, Doku über die Zukunft des Internets

Wir beleuchten in der neuen Podcast-Folge die Problematik rund um seltene Erden aus verschiedenen Perspektiven. Dazu der Medientipp: „KI: Der Tod des Internets“.

Von Jenny Lepies
(Bild: MIT Technology Review)

Wenn man auf die Lage bei seltenen Erden und anderen kritischen Rohstoffen schaut, verlassen sich deutsche Unternehmen bereits seit vielen Jahren auf Lieferungen aus dem Ausland, vor allem aus China. Zuletzt hat die deutsche Autoindustrie über einen gewaltigen Preissprung für zwei seltene Erden geklagt, nämlich für Neodym und Praseodym. Die beiden Metalle sind Grundbestandteile der stärksten Magnete, die etwa in Motoren von Elektroautos und Hybridfahrzeugen eingebaut werden. Angesichts solcher Entwicklungen drohen wiederum Lieferengpässe und es wird einmal mehr die Frage nach Alternativen diskutiert. Andrea Hoferichter, Redakteurin bei MIT Technology Review, hat deshalb Daniel Goldmann, einen Experten von der TU Clausthal, befragt, der sich schon seit 40 Jahren mit der Rohstoffaufbereitung und dem Recycling von seltenen Erden und kritischen Rohstoffen beschäftigt. Er sieht durchaus Chancen für alternative Quellen für diese entscheidenden Ressourcen in Deutschland und Europa, um die Abhängigkeit abzufedern.

Geht es um die Einsatzfelder von seltenen Erden, ist man schnell bei Technologien im Umfeld von erneuerbaren Energien, etwa bei Motoren von Elektroautos. Um auch hier die Abhängigkeiten zu verringern, gibt es bereits Forschung zu Konzepten, die mit weniger oder gar keinen seltenen Erden auskommen. Gregor Honsel, Redakteur bei MIT Technology Review, stellt ein paar dieser Ansätze vor.

Außerdem im Weekly:

  • Tipp der Woche: die Doku „KI: Der Tod des Internets“ in der arte-Mediathek

Hinweis: Dieser Podcast wird durch Sponsorings unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.

Eine Übersicht über alle bisherigen Weekly-Folgen gibt es hier.

