Weekly: Zukunft des E-Bikes, Fahrrad elektrifizieren, Bergretter-Doku

Die EU plant, Fahrzeuge neu zu regulieren, um damit eine Vereinfachung zu erzielen. Das hat Hersteller von E-Bikes und Fahrrad- Verbände mobilisiert. Sie alle haben eigene Ansichten, wo und wie Pedelecs – wie E-Bikes streng genommen heißen – reguliert werden sollen. Weil es so viele unterschiedliche Akteure mit verschiedenen Lösungen sind, hat sich unser Autor Hans Dorsch damit beschäftigt. Wie Pedelecs bisher eingeordnet sind und worin die Vor- und Nachteile dabei bestehen, erklärt er im Podcast.

Außerdem im Weekly:

Fahrrad elektrifizieren: Hans hat ebenfalls drei verschiedene Systeme getestet, mit denen man einem Fahrrad ohne Elektromotor trotzdem einen elektrischen Antrieb verpassen kann.

Tipp der Woche: Doku-Serie „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“

