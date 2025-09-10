Weekly: Zukunft des E-Bikes, Fahrrad elektrifizieren, Bergretter-Doku
Die EU plant, Fahrzeuge neu zu regulieren, um damit eine Vereinfachung zu erzielen. Das hat Hersteller von E-Bikes und Fahrrad- Verbände mobilisiert. Sie alle haben eigene Ansichten, wo und wie Pedelecs – wie E-Bikes streng genommen heißen – reguliert werden sollen. Weil es so viele unterschiedliche Akteure mit verschiedenen Lösungen sind, hat sich unser Autor Hans Dorsch damit beschäftigt. Wie Pedelecs bisher eingeordnet sind und worin die Vor- und Nachteile dabei bestehen, erklärt er im Podcast.
Außerdem im Weekly:
- Fahrrad elektrifizieren: Hans hat ebenfalls drei verschiedene Systeme getestet, mit denen man einem Fahrrad ohne Elektromotor trotzdem einen elektrischen Antrieb verpassen kann.
- Tipp der Woche: Doku-Serie „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“
Hinweis: Dieser Podcast wird durch Sponsorings unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.
