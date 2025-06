Weekly: Zukunft von KI-Agenten, Plug-in-Hybride, Buch „Leben und Sterben“

Wenn man heute von KI-Agenten spricht, sind das meist Programme, die auf Basis von KI-Modellen laufen, und beispielsweise auf dem eigenen Rechner bestimmte kleine Aufgaben übernehmen können. Doch Meta FAIR (Facebook AI Research, mittlerweile offiziell umbenannt in MetaAI Research) hat als Forschungsabteilung des Tech-Konzern noch mehr mit den Agenten vor. Pascale Fung forscht seit den 1990er Jahren im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion und ist Senior Director of AI Research bei Meta-FAIR. Auf der Konferenz „Rise of AI“ hat Wolfgang Stieler, Redakteur von MIT Technology Review, Fung getroffen, wo sie einen Vortrag über die Zukunft von KI-Agenten gehalten hat. Wolfgang berichtet im Podcast näher, was Konzepte von Meta, wie das jüngst veröffentlichte KI-Weltmodell V-Jepa 2 beinhalten.

Außerdem im Weekly:

Elektromobilität: Plug-in-Hybride stehen offenbar vor einer Renaissance. Mit Gregor Honsel, Redakteur von MIT Technology Review, klären wir die Hintergründe.

Tipp der Woche: Buch „Leben und Sterben“ von Medizinethikerin Alena Buyx

Hinweis: Dieser Podcast wird durch Sponsorings unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.

Eine Übersicht über alle bisherigen Weekly-Folgen gibt es hier.

